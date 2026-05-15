A kislánya azóta is hazavárja: az első közös nyaralásukon vesztette életét a családapa

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 09:00
Rémálommá vált a vakáció. A családapa a nyaralás utolsó napján fulladt vízbe, miután egy hirtelen jött áramlat elragadta őt.
Egy családapa vesztette életét Floridában, mialatt a feleségével és 14 hónapos kislányukkal az első közös, családi nyaralásukon vettek részt. A hírek szerint az apa, a 31 éves Dakota Jones feleségével, Skylar Biggs Jonesszal és lányával, Brinnley-vel, valamint néhány barátjukkal üdült, amikor a vakáció utolsó napján vízbe fulladt Panama City Beachen, miután egy hirtelen jött áramlat elragadta őt.

Rémálommá vált a nyaralás: a vízbe veszett a családapa / Fotó: GoFundMe 

A feleség elmondása szerint egy utolsó merülésre érkeztek azon a napon a strandra: hozzátette, bár tudták, hogy vörös zászlós figyelmeztetés van érvényben, a hullámok kezdetben nem tűntek annyira veszélyesnek, a víz pedig csak a férje derekáig ért. Mire a nő észrevette, hogy a hullámok felerősödtek, már nem maradt ideje arra, hogy figyelmeztesse a párját, aki egy barátjukkal tartózkodott a tengerben.

Minden nagyon gyorsan történt

- tette hozzá Skylar.

Bár a házaspár barátja túlélte az incidenst, mire az elsősegélynyújtók kihúzták a vízből Dakotát, már nem sikerült újraéleszteni, majd nem sokkal később egy közeli kórházban halottnak nyilvánították. Panama City Beach városának szóvivője a People megkeresésére elmondta, május 7-én, helyi idő szerint nem sokkal este 6 óra után érkezett a segélyhívás a férfiról, akit elragadtak a hullámok, körülbelül egy órával azután, hogy a vízimentők befejezték a napi szolgálatot. A szóvivő megerősítette, hogy abban az időben vörös zászlós figyelmeztetés volt érvényben, ami azt jelenti, hogy az úszás rendkívül veszélyes. Daryl Paul, a strand biztonsági igazgatója egy közleményben fejezte ki részvétét, mialatt arra is felhívta a strandra látogatók figyelmét, lehetőség szerint a vízimentők közelében úszanak, és tartsák be az összes kihelyezett zászlós figyelmeztetést és biztonsági utasítást.

Az özvegy elmondása szerint a férje halála óta a kislányuk az ajtóban várakozik, mint aki arra számít, hogy az édesapja bármelyik pillanatban hazaérhet: hozzátette, egyelőre csak annyit tudott elmondani neki, hogy "apa még mindig nyaral". Mindeközben egy GoFundMe-oldal segítségével igyekeznek támogatást szerezni a család számára ebben a mostani nehéz időszakban, illetve a temetés költségeire is.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
