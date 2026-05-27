Shia LaBeouf-nak vége! Hivatalosan is vádat emeltek a megőrült szupersztár ellen

Shia LaBeouf ellen hivatalosan is vádat emeltek a Mardi Gras idején történt botrányos viselkedése miatt

Shia LaBeouf neve ismét a címlapokra került, de ezúttal nem egy újabb botrány miatt. A hollywoodi színész ellen még csak most emeltek hivatalosan is vádat egy korábbi, még a Mardi Gras ünnepségen történt incidens miatt. Az eset februárban történt New Orleans-ban, amikor Shia LaBeouf több emberrel is konfliktusba került egy bár közelében. A bírósági dokumentumok szerint a New Orleans-i kerületi ügyészség május 21-én három rendbeli könnyű testi sértés vétségével vádolta meg a színészt.

Shia LaBeouf brutális összegért szabadulhatott

A rendőrségi dokumentumok szerint február 17-én a Mardi Gras fesztiválon Shia LaBeouf ittas állapotban agresszíven viselkedett, majd szóváltásba keveredett több jelenlévővel. A hatóságok beszámolója alapján az incidens végül tettlegességig fajult, ezért a rendőrök testi sértés gyanújával őrizetbe vették. Majd 11 nap múlva, február 28-án újabb balhéba keveredett, amiért a hatóságok ismét letartóztatták, ugyancsak verekedés és testi sértés vádjával. Ezt követően még aznap meghallgatáson vett részt, ahol arra kötelezték, hogy jelentkezzen be rehabilitációra, végezzen el egy drogtesztet és fizessen 100 ezer dolláros óvadékot. A Transformers sztárja végül minden kérésnek eleget tett és azóta is szabadlábon van.

Shia LaBeouf 100 ezer dollár ellenében szabadulhatott

Shia LaBeouf nyilatkozott az eset után: "Ha ez homofób, akkor én az vagyok."

Shia LaBeouf botrányos viselkedése után interjút adott Andrew Callaghan-nek a Channel 5-ön, ahol bár vállalta a felelősséget tetteiért, azzal védekezett, hogy:

Részeg voltam, és úgy éreztem, hogy átléptek egy határ nálam. De nem voltam magamnál, így az egész az én hibám.... A nagydarab meleg emberek ijesztőek számomra. Amikor egyedül állok, és három meleg srác áll mellettem, és megérinti a lábamat, megijedek. Sajnálom. Ha ez homofób, akkor én az vagyok.

A bírósági eljárás jelenleg is folyamatban van, így egyelőre nem tudni, milyen következményekkel járhat ez az ügy színész számára. Shia LaBeouf jelenleg szabadlábon védekezhet, a mostani vádemelés azonban ismét bizonytalanná teheti a megítélését Hollywoodban.