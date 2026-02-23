Shia LaBeouf egy titokzatos nővel csókolózott a szakítása után

Shia LaBeouf verekedése után ismét a bulvárlapok címlapjára került, miután New Orleans-ban egy bárban lencsevégre kapták, amint szenvedélyesen csókolózik egy ismeretlen nővel.
Egy hét sem telt el azóta, hogy Shia LaBeouf verekedésbe keveredett részegen, majd letartóztatták. A 39 éves színész újra nekivágott az éjszakának, ezúttal azonban leginkább a szerelmi életére koncentrált. A botrányairól híres sztár a louisianai New Orleans városában töltötte a szombat estét, amikor is lencsevégre kapták, ahogy egy Bourbon Street környéki bárban csókolózik egy barna hajú, ismeretlen nővel. A TMZ által megosztott intim pillanatokról készült felvételeken jól látható, ahogy a színész többször is megcsókolja a nőt, miközben végig egymás mellett állva kézen fogva beszélgetnek. A jelenetet több szemtanú is rögzítette, a képek pedig gyorsan terjedni kezdtek az interneten.
A nyilvános csók különösen nagy figyelmet kapott, mivel néhány nappal korábban Shia LaBeouf-ot a Mardi Gras fesztivál idején történt incidense miatt őrizetbe vették. A hatóságok két rendbeli egyszerű testi sértés gyanújával indítottak eljárást ellene. Az esetről készült rendőrségi jelentés szerint a konfliktus során fizikai kontaktus is történt. Az egyik állítólagos áldozat, Jeffrey Damnit pedig azt állította, hogy Shia LaBeouf homofób sértéseket is kiabált rá, mert smink volt rajta. A színészt végül szabadlábra helyezték, az ügy azonban továbbra is vizsgálat alatt áll.
Shia LaBeouf magánélete az elmúlt években többször került reflektorfénybe, különösen Mia Goth színésznővel való kapcsolata miatt. A páros 2012-ben ismerkedett meg A Nimfomániás című film forgatásán, majd pár évvel később, 2016-ban Las Vegas-ban össze is házasodtak. 2022-ben pedig megszületett közös gyermekük, Isabel is. Kapcsolatukat több szakítás és újrakezdés jellemezte, de a legfrissebb információk szerint most már végleg különváltak útjaik.
Az egyik szakítás alatt Shia LaBeouf FKA Twigs-zel is összejött, akivel a viharos románca végül perben végződött. Az énekesnő ugyanis bántalmazással és nemi betegség terjesztésével vádolta meg a színészt. A jogi eljárás nagy médiavisszhangot kapott, az ügy pedig jelentős hatással volt karrierjére és nyilvános megítélésére. Éppen ezért is terjedt el ennyire az ismeretlen nő és Shia LaBeouf csókjáról készült felvétel.
