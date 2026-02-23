Shia LaBeouf egy titokzatos nővel csókolózott a szakítása után

Shia LaBeouf verekedése után ismét a bulvárlapok címlapjára került, miután New Orleans-ban egy bárban lencsevégre kapták, amint szenvedélyesen csókolózik egy ismeretlen nővel.

Shia LaBeouf verekedése után pár nappal újra nekivágott az éjszakai életnek

Shia LaBeouf szakítása után egy titokzatos nővel csókolózott

Egy hét sem telt el azóta, hogy Shia LaBeouf verekedésbe keveredett részegen, majd letartóztatták. A 39 éves színész újra nekivágott az éjszakának, ezúttal azonban leginkább a szerelmi életére koncentrált. A botrányairól híres sztár a louisianai New Orleans városában töltötte a szombat estét, amikor is lencsevégre kapták, ahogy egy Bourbon Street környéki bárban csókolózik egy barna hajú, ismeretlen nővel. A TMZ által megosztott intim pillanatokról készült felvételeken jól látható, ahogy a színész többször is megcsókolja a nőt, miközben végig egymás mellett állva kézen fogva beszélgetnek. A jelenetet több szemtanú is rögzítette, a képek pedig gyorsan terjedni kezdtek az interneten.

TMZ reports Shia LaBeouf was arrested after getting into a fight during Mardi Gras in New Orleans.pic.twitter.com/BxDqSkMGXv — Pop Base (@PopBase) February 17, 2026

Shia LaBeouf botrány

A nyilvános csók különösen nagy figyelmet kapott, mivel néhány nappal korábban Shia LaBeouf-ot a Mardi Gras fesztivál idején történt incidense miatt őrizetbe vették. A hatóságok két rendbeli egyszerű testi sértés gyanújával indítottak eljárást ellene. Az esetről készült rendőrségi jelentés szerint a konfliktus során fizikai kontaktus is történt. Az egyik állítólagos áldozat, Jeffrey Damnit pedig azt állította, hogy Shia LaBeouf homofób sértéseket is kiabált rá, mert smink volt rajta. A színészt végül szabadlábra helyezték, az ügy azonban továbbra is vizsgálat alatt áll.

Shia LaBeouf és Mia Goth viharos szerelme végül szakítással végződött

Shia LaBeouf Mia Goth-tal való kapcsolata

Shia LaBeouf magánélete az elmúlt években többször került reflektorfénybe, különösen Mia Goth színésznővel való kapcsolata miatt. A páros 2012-ben ismerkedett meg A Nimfomániás című film forgatásán, majd pár évvel később, 2016-ban Las Vegas-ban össze is házasodtak. 2022-ben pedig megszületett közös gyermekük, Isabel is. Kapcsolatukat több szakítás és újrakezdés jellemezte, de a legfrissebb információk szerint most már végleg különváltak útjaik.