Shia LaBeouf nem bír leállni: terrorizálta egy teniszklub vendégeit, újra meg akarták verni

A 39 éves színész balhéi egyre magasabb fordulatra kapcsolnak. Shia LaBeouf Róma után ismét New Orleansban keresi a bajt. Ezúttal egy bárban keveredett összetűzésbe többekkel.

Shia LaBeouf botrányai 2026-ban februárban Shia LaBeouf New Orleansban, a Mardi Gras ünnepségek idején keveredett verekedésbe, amely után letartóztatták, testi sértés vádjával eljárás indult ellene, és 100 ezer dolláros óvadékot szabtak ki rá

New Orleansban, a Mardi Gras ünnepségek idején keveredett verekedésbe, amely után letartóztatták, testi sértés vádjával eljárás indult ellene, és 100 ezer dolláros óvadékot szabtak ki rá márciusban ismét New Orleansban balhézott: egy bár közelében félmeztelenül keveredett konfliktusba

Shia LaBeouf Rómában rendezett jelenetet alsógatyában egy hotel recepcióján, miután apja keresztelőjén vett részt

Rómában rendezett jelenetet alsógatyában egy hotel recepcióján, miután apja keresztelőjén vett részt Majd szintén Rómában videóra vették, ahogy üvöltözni kezdett egy nővel egy étterem teraszán

Shia LaBeouf nem bír leállni: újabb balhéba keveredett

Shia LaBeouf botrányainak száma ismét bővült. A 39 éves színészt most verekedés közben kapták el New Orleansban egy helyi bárban, a Le Bon Temps Roule-ban. A TMZ által megszerzett képen jól látható, hogy a sztár félmeztelenül keveredett konfliktusba, miután egy csoport utánament a szórakozóhelyre. Végül ugyan nem hívtak rendőrt, de a jelenet annyira kaotikussá vált, hogy Shia LaBeouföt el kellett vitetni onnan. A beszámolók szerint a csoport tagjai, golfkocsikkal érkeztek a bárba azért, mert korábban dühösek lettek a színészre.

Shia LaBeouf terrorizálja a teniszklub tagjait

Egy bennfentes forrás továbbá azt nyilatkozta a TMZ-nek, hogy Shia LaBeouf terrorizálni kezdte a szomszédjában lévő teniszklub, a New Orleans Lawn Tennis Club tagjait. Állítólag a sztár ugyan nem tagja a klubnak, mégis a kijárattal szemben lévő verandáján állva figyeli a ki-be járó tagokat és obszcén szavakat kiabál nekik. Illetve előfordult olyan is, hogy pénzt kínált néhányuknak, hogy teniszezzenek vele.

A 39 éves színész idei botrányainak száma egyre csak nő. Az egész Shia LaBeouf letartóztatásával kezdődött, ami még februárban történt a Mardi Gras ünnepségek alatt. A hatóságok szerint a sztár több embert is megütött, és két rendbeli testi sértés miatt eljárás indult ellene. Végül a bíróság 100 ezer dolláros óvadékot szabott ki, és kötelezte őt rehabilitációra, valamint rendszeres drog- és alkoholszűrésre. De itt még nem ért véget a dolog. Ezek után a színész Rómában üvöltözött egy nővel minden ok nélkül. Shia LaBeouf apja keresztelője miatt utazott az olasz fővárosba, amihez egy külön engedélyt kellett kérnie a bírótól. De még ez sem tántorította vissza attól, hogy balhéba keveredjen. A botrányainak láncolata pedig egyre hosszabb, és úgy tűnik, a színész képtelen kilépni ebből az ördögi körből.