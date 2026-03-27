Shia LaBeouf nem bír leállni: terrorizálta egy teniszklub vendégeit, újra meg akarták verni

A 39 éves színész balhéi egyre magasabb fordulatra kapcsolnak. Shia LaBeouf Róma után ismét New Orleansban keresi a bajt. Ezúttal egy bárban keveredett összetűzésbe többekkel.
Shia LaBeouf botrányainak száma ismét bővült. A 39 éves színészt most verekedés közben kapták el New Orleansban egy helyi bárban, a Le Bon Temps Roule-ban. A TMZ által megszerzett képen jól látható, hogy a sztár félmeztelenül keveredett konfliktusba, miután egy csoport utánament a szórakozóhelyre. Végül ugyan nem hívtak rendőrt, de a jelenet annyira kaotikussá vált, hogy Shia LaBeouföt el kellett vitetni onnan. A beszámolók szerint a csoport tagjai, golfkocsikkal érkeztek a bárba azért, mert korábban dühösek lettek a színészre.
Egy bennfentes forrás továbbá azt nyilatkozta a TMZ-nek, hogy Shia LaBeouf terrorizálni kezdte a szomszédjában lévő teniszklub, a New Orleans Lawn Tennis Club tagjait. Állítólag a sztár ugyan nem tagja a klubnak, mégis a kijárattal szemben lévő verandáján állva figyeli a ki-be járó tagokat és obszcén szavakat kiabál nekik. Illetve előfordult olyan is, hogy pénzt kínált néhányuknak, hogy teniszezzenek vele.
A 39 éves színész idei botrányainak száma egyre csak nő. Az egész Shia LaBeouf letartóztatásával kezdődött, ami még februárban történt a Mardi Gras ünnepségek alatt. A hatóságok szerint a sztár több embert is megütött, és két rendbeli testi sértés miatt eljárás indult ellene. Végül a bíróság 100 ezer dolláros óvadékot szabott ki, és kötelezte őt rehabilitációra, valamint rendszeres drog- és alkoholszűrésre. De itt még nem ért véget a dolog. Ezek után a színész Rómában üvöltözött egy nővel minden ok nélkül. Shia LaBeouf apja keresztelője miatt utazott az olasz fővárosba, amihez egy külön engedélyt kellett kérnie a bírótól. De még ez sem tántorította vissza attól, hogy balhéba keveredjen. A botrányainak láncolata pedig egyre hosszabb, és úgy tűnik, a színész képtelen kilépni ebből az ördögi körből.
