Selena Gomez klónja él már csak? Furcsa teória terjed

A sztárvilág egyik leghíresebb énekesnője, Selena Gomez, kinek rajongói furcsa elméletekkel álltak elő kedvencükről. A hírek szerint Benny Blanco felesége csupán egy klón, aki átvette az énekesnő eredeti helyét.
A népszerű énekesnőnek már nem csak a kinézete, de a hangja is megváltozott, sokak szerint pedig ez nem másnak, mint Jeffrey Epsteinnek köszönhető - számol be róla a Life.hu. Már Selena Gomez nevét is összekapcsolták az Epstein-fájlokkal, miután neve többször is említésre került bennük.
Egy 2017-es dátummal hozták összefüggésbe, ekkor kezdett el szárnyra kelni az a teória, miszerint az énekesnő sajnos már elhunyt. A vadiúj elméletek szerint Selena helyét már egy klón vette át, ez lehet a magyarázat arra, hogy ennyire megváltozott a hangja és a kinézete. Már ikonikus tetoválásait sem nagyon látni, sorra tűnnek el testéről, ami újabb aggodalmakra ad okot, a rajongók szerint ez is bizonyítéka az előbb említett elméletnek.
Bár az elmélet- és Selena-rajongók számára már ennyi is elég, hogy összeesküvéseknek higgyenek, az énekesnő - vagy klón? - korábban egy Instagram Live-ban mesélte el, hogy egészségügyi okok a felelősek - főleg a lupusz -, hogy ennyire megváltozott a hangja.
„Igen, ezt a kérdést már többször is feltették nekem. A hanggal kapcsolatban. Szóval néha, amikor énekelek... mindegy... Azt hiszem, a lényeg az, hogy néha előfordulnak dolgok. Furcsán érzem magam. Néha mintha megduzzadna a torkom. Ennyi az egész” - idézte lapunk korábban az énekesnő szavait.
