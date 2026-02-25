Botrányosan viselkedett a férje, a rajongók Selena Gomez válását követelik

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 17:20
Benny Blanco sokak szerint undorító, és nem illik a világsztárhoz. Vajon Selena Gomez fejében is felmerült már a válás?

Újabb botrány miarr került a figyelem középpontjába Selena Gomez és férje, Benny Blanco. A 37 éves zenei producer kedden mutatta be új podcastjét „Friends Keep Secrets” címmel, amelyet legjobb barátjával, Lil Dickyvel és annak feleségével, Kristin Bataluccóval indított. Benny Blanco viselkedése miatt sokan már a válást emlegetik.

Selena Gomez és Benny Blanco egyelőre nem nyilatkozott a betöréses rablással kapcsolatban
Selena Gomez és Benny Blanco házassága több kritikát is kapott 
Fotó: JLPPA / Bestimage /  Northfoto

Selena Gomez férje gusztustalan?

A műsor egyik jelenetében Blanco mezítláb feküdt a kanapén narancs-fehér pólóban és barna nadrágban. A kamera jól láthatóan rögzítette a talpát, amelyen szennyeződésnek tűnő foltok voltak láthatók. A jelenet később még nagyobb visszhangot kapott, amikor a producer szándékosan beleengedett egyet a mikrofonba, majd megjegyezte: 

Várjatok, nézzük meg, fel tudjátok-e venni ezt. 

A közösségi médiában gyorsan elszabadultak az indulatok. Több Selena Gomez-rajongó undorítónak nevezte a látottakat. Volt, aki azt írta: 

Nem hiszem el, hogy hagyja, hogy hozzáérjen!

 Mások azt a kérdést tették fel, hogy a világ összes férfija közül miért éppen őt választotta. Egyes kommentelők egyenesen arra biztatták az énekesnőt, hogy váljon el a férjétől.

A pár 2025 novemberében házasodott össze. Blanco korábban már beszélt saját higiéniai szokásairól: egy 2024 novemberi interjúban elmondta, hogy nem zuhanyzik minden nap, mert szerinte a bőr természetes olajainak időre van szükségük a regenerálódáshoz. Azt is kifejtette, hogy kedveli, ha különböző illatok keverednek rajta, például a dohány és az édesebb aromák. 

Selena Gomez korábban nyilvánosan is kiállt férje mellett. Amikor Blanco 2024-ben említést kapott a People magazin „Legszexibb férfi” különszámában, Gomez egy közösségi bejegyzésben arról írt, hogy férje feltétel nélkül szereti őt, és mindig kedvenc ételét, a Taco Bell mexikói pizzáját is beszerzi neki, derül ki a Page Six cikkéből.

 

