„Motherf***er!” – Samuel L. Jackson szupergonosznak állt és mindenkit elküldött a bús fenébe

Samuel L. Jackson és a mélytengeri ragadozó állatok kapcsolata most új szintre lépett. Az 1999-es Háborgó mélységben ugyanis még egy nagy fehér marcangolta darabjaira a filmjeiben folyton mások édesanyját szidalmazó 77 éves színészt, ám a kocka most félig-meddig fordult, mivel a The Boys című sorozatban élete talán legkülönösebb szerepét vállalta el Hollywood örökös fenegyereke.
A szuperhősök világáról alkotott képünket teljesen a feje tetejére forgató széria készítői egyébként nem játszanak kicsiben. Erre pedig egy újabb bizonyítékot láthattunk, vagy inkább hallhattunk a The Boys 5. évad 7. részében, melyben maga Samuel L. Jackson cameózott.
A 2022-ben tiszteletbeli Oscar-díjjal kitüntetett Jackson egyébként szemmel nem látható a széria fináléjában, hiszen csak a hangját adta egy karakternek. Történetesen egy nagy pörölycápát szólaltatott meg, akit kizárólag az egyik szuperhős, a Mélység tudott hallani, bár a fura antihős valószínűleg inkább azt kívánta, bárcsak ne lett volna erre képes. Samuel L. Jackson karaktere ugyanis jól elküldte melegebb éghajlatra, és a szinte minden filmjében elhangzó „Motherf***er”-t, is elsütötte.
A The Boys utolsó, 5. évadában egyébként nem ez volt az első sztárcameo. Tudniillik a magyarul A fiúk címre keresztelt show már többeket is képernyőre csalogattak, köztük például híres komikusokat, így Seth Rogent, Christopher Mintz-Please-t vagy Kumail Nanjianit, de felbukkant az Odaát főszereplőjét alakító Jared Padalecki is.
Az már hónapok óta nem titok, hogy a Paramount tervezőasztalán szerepel Sylvester Stallone sikersorozatának, a Tulsa királyának a spinoff-ja. Azóta viszont egy rövidke pillanatra úgy tűnt, a műsorból mégsem lesz semmi, hiszen a showrunner, Dave Erickson otthagyta a projektet.
A Samuel L. Jackson Russell Lee Washington Jr. nevű karaktere köré épülő testvérsorozattal viszont ironikus módon éppen ez volt a legjobb dolog, ami csak történhetett. Erickson pótlására ugyanis nem más érkezett a produkció élére mint a Yellowstone vagy a The Madison megálmodója, Taylor Sheridan, aki rögtön új helyszínre költöztette a cselekményt, mi több, új címet is adott a sorozatnak: Nola királya helyett Frisco királya címen kereshetjük majd a SkyShowtime-sorozatok kínálatában.
De mikor is? Optimista becslések szerint akár már 2027 elején, tekintve, hogy a forgatás már jövő hónapban kezdetét veszi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.