„Motherf***er!” – Samuel L. Jackson szupergonosznak állt és mindenkit elküldött a bús fenébe

Samuel L. Jackson és a mélytengeri ragadozó állatok kapcsolata most új szintre lépett. Az 1999-es Háborgó mélységben ugyanis még egy nagy fehér marcangolta darabjaira a filmjeiben folyton mások édesanyját szidalmazó 77 éves színészt, ám a kocka most félig-meddig fordult, mivel a The Boys című sorozatban élete talán legkülönösebb szerepét vállalta el Hollywood örökös fenegyereke.

A The Boys utolsó előtti része Sam Jackson káromkodásától zengett

A szuperhősök világáról alkotott képünket teljesen a feje tetejére forgató széria készítői egyébként nem játszanak kicsiben. Erre pedig egy újabb bizonyítékot láthattunk, vagy inkább hallhattunk a The Boys 5. évad 7. részében, melyben maga Samuel L. Jackson cameózott.

A 2022-ben tiszteletbeli Oscar-díjjal kitüntetett Jackson egyébként szemmel nem látható a széria fináléjában, hiszen csak a hangját adta egy karakternek. Történetesen egy nagy pörölycápát szólaltatott meg, akit kizárólag az egyik szuperhős, a Mélység tudott hallani, bár a fura antihős valószínűleg inkább azt kívánta, bárcsak ne lett volna erre képes. Samuel L. Jackson karaktere ugyanis jól elküldte melegebb éghajlatra, és a szinte minden filmjében elhangzó „Motherf***er”-t, is elsütötte.

A The Boys utolsó, 5. évadában egyébként nem ez volt az első sztárcameo. Tudniillik a magyarul A fiúk címre keresztelt show már többeket is képernyőre csalogattak, köztük például híres komikusokat, így Seth Rogent, Christopher Mintz-Please-t vagy Kumail Nanjianit, de felbukkant az Odaát főszereplőjét alakító Jared Padalecki is.

Samuel L. Jackson saját sorozatot kap!

Az már hónapok óta nem titok, hogy a Paramount tervezőasztalán szerepel Sylvester Stallone sikersorozatának, a Tulsa királyának a spinoff-ja. Azóta viszont egy rövidke pillanatra úgy tűnt, a műsorból mégsem lesz semmi, hiszen a showrunner, Dave Erickson otthagyta a projektet.

A Samuel L. Jackson Russell Lee Washington Jr. nevű karaktere köré épülő testvérsorozattal viszont ironikus módon éppen ez volt a legjobb dolog, ami csak történhetett. Erickson pótlására ugyanis nem más érkezett a produkció élére mint a Yellowstone vagy a The Madison megálmodója, Taylor Sheridan, aki rögtön új helyszínre költöztette a cselekményt, mi több, új címet is adott a sorozatnak: Nola királya helyett Frisco királya címen kereshetjük majd a SkyShowtime-sorozatok kínálatában.