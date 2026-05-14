Catherine O'Hara halála előtt megdöbbentő vallomást tett

Catherine O'Hara és Martin Short évtizedeken átívelő barátsága mindig is különlegesnek számított Hollywoodban. A nemrég bemutatott Netflix-dokumentumfilm, a Martin Short: Az élet rövid megható részleteket tár fel erről, valamint arról, hogyan segített Martin Short és felesége, Nancy Dolman Catherine O'Hara-nak és férjének átvészelni a házasságuk egyik legnehezebb időszakát.

Catherine O'Hara bevallotta, hogy annak idején Martin Short és felesége mentette meg a házasságát

Martin Short dokumentumfilmjében a színész több barátja is megszólal: Steve Martin, Tom Hanks, Eugene Levy és még sokan mások. De mind közül az egyik legmeghatóbb Catherine O'Hara vallomása, aki őszintén megnyílt múltbéli problémáiról és arról, Martin Short feleségével hogyan segítette át őt és férjét a házasságuk legnehezebb időszakán.

A férjemmel nehéz időszakon mentünk keresztül, ezért párterápiára jártunk, és a terapeuta egyik kérdése az volt: Ismertek olyan párt, akinek a kapcsolatát szívesen látnátok magatoknál, vagy akiket szívesen követnétek? Erre mi azt válaszoltuk: Ó, vannak ilyen barátaink, Marty és Nancy.

A színésznő szerint terapeutájuk erre azt mondta, hogy rengeteg pár említi ugyanezt a házaspárt ideális példaként. Ez mély hatást gyakorolt rájuk, mert ráébredtek, hogy nemcsak ők látják különlegesnek barátaik kapcsolatát. Catherine O’Hara és Bo Welch végül együtt maradtak, kapcsolatuk pedig még jobban megerősödött.

Martin Short dokumentumfilmjében bevallotta, hogy régebben őrülten szerelmes volt Catherine O'Hara-ba

Catherine O'Hara és Martin Short kapcsolata még a legendás kanadai humoristaformáció, az SCTV idején kezdődött a hetvenes és nyolcvanas évek fordulóján. Mindketten a kanadai komédia meghatározó alakjaivá váltak, később pedig Hollywoodban is jelentős karriert építettek. A két színész között mindig különösen szoros kapcsolat volt. Martin Short dokumentumfilmjében még azt is bevallotta, hogy fiatal korában őrülten szerelmes volt a színésznőbe. Kapcsolatuk azonban soha nem fordult romantikus irányba, helyette mély barátság alakult ki kettejük között.