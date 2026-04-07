Michael Jackson családjában dúl a háború: Fia is belekeveredett az örökségi vitába

A Jackson családi háború tovább eszkalálódik. Paris Jackson testvére, Blanket is belekeveredett abba a jogi háborúba, amely Michael Jackson lánya és hagyatékának kezelői között robbant ki.

Michael Jackson lánya után, fia, Blanket is belekeveredett a jogi csatározásba (Fotó: KGC-03/Northfoto)

hagyatékának kezelői közötti jogi vita 2025 nyarán kezdődött A konfliktus központjában nem maga az örökség, hanem a hagyatékkezelők pénzügyi döntései és az átláthatóság hiánya áll

Michael Jackson fia is belekeveredett a jogi konfliktusba

A DailyMail által megszerezett jogi dokumentumokból kiderült, hogy Paris Jackson testvére, Blanket – polgári nevén Bigi Jackson – belekeveredett a Michael Jackson hagyatéka körül kirobbant jogi konfliktusba. A 24 éves fiú állítólag megpróbált közvetíteni a felek között, azonban kísérlete nem járt sikerrel, így a konfliktus csak tovább mélyült. Paris Jackson ügyvédei ugyanis utolsó pillanatban megmagyarázhatatlan módon teljesen megváltoztatták álláspontjukat, és visszaléptek a többi fél számára elfogadható megállapodástól.

Paris Jackson nagyobb átláthatóságot követel apja, Michael Jackson hagyatékában (Fotó: Delpech - Melloul - Sarkissian/Bestimage/Northfoto)

A családtagok között is egyre mélyebb a konfliktus

A mostani fejleményből is jól látható, hogy ez a jogi konfliktus a testvérek közötti kapcsolatot is próbára teszi. Míg Bigi Jackson a békés megoldást keresi, Paris Jackson következetesen kitart az álláspontja mellett, és nem hajlandó engedni. A feszültséget fokozza, hogy a nyilvánosság előtt zajló vita a család hírnevét is érintheti. Többen attól tartanak, hogy a konfliktus árthat Michael Jackson örökségének és megítélésének, különösen egy olyan időszakban, amikor új projektek is készülnek róla.

Michael Jackson hagyatéka körüli konfliktus egyre jobban eszkalálódik (Fotó: Digitalprofile/Northfoto)

Paris Jackson jogi háborúja

Paris Jackson, a legendás Michael Jackson lánya az utóbbi időszakban egyre határozottabban bírálja apja hagyatékának kezelőit. Úgy véli, hogy egyes befektetések túl kockázatosak, és nem szolgálják megfelelően az örökösök érdekeit. Éppen ezért nagyobb átláthatóságot követel apja hagyatékában. Emellett azt is kifogásolja, hogy a kezelők jelentős juttatásokban részesülnek. A másik oldal viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy Michael Jackson halálakor komoly adósságokat hagyott hátra, amelyeket az örökség kezelői sikeresen rendeztek, sőt jelentős nyereséget is termeltek azóta. Szerintük az elmúlt években sikerült jelentősen növelniük Michael Jackson örökségének értékét, és minden döntésük a hosszú távú stabilitást és a család érdekeit szolgálja.