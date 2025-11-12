Brutális következményei lettek Paris Jackson drogfüggőségének: „Igen, az egy lyuk az orromon...”

Michael Jackson lánya őszinte vallomással állt a nyilvánosság elé. A 27 éves énekesnő elárulta, hogy korábbi drogfüggősége maradandó testi nyomot hagyott rajta, az orrsövényében lyuk alakult ki. Paris Jackson Tiktok oldalán mutatta meg követőinek a sérülést, ezzel felhívva a figyelmet a droghasználat veszélyeire.

Paris Jackson orrában egy apró lyuk keletkezett a rendszeres droghasználat miatt

Fotó: AD / Northfoto

Paris Jackson orra bánta a sok kábítószert

Michael Jackson lánya a Tiktok oldalán osztott meg egy videót, amelyen nyíltan beszél az évekkel ezelőtti drogfüggőségéről és annak következményeiről. A felvételen jól látható, hogy Paris Jackson orrában egy apró lyuk keletkezett a túlzott droghasználat miatt. A felvételen egy lámpával világította meg az orrát, és őszintén bevallotta:

Igen, jól látjátok. Lyuk van az orrsövényemben.

Az énekesnő elárulta, hogy a sérülés a korábbi rendszeres droghasználat következménye:

Az pontosan onnan van, ahonnan gondoljátok. Ne drogozzatok, gyerekek… Vagy drogozzatok, ha nagyon akartok.... De én nem ajánlom.

@nypost Paris Jackson is revealing how her past drug use took a toll on her body. The singer revealed in a TikTok video that she has “a perforated septum” caused by taking drugs. ♬ original sound - New York Post | News

Paris Jackson nem szed fájdalomcsillapítót, mert fél attól, hogy visszaesik

Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage / Northfoto

Paris Jackson fél megműttetni az orrát

A perforált orrsövény olyan állapot, amikor a két orrjáratot elválasztó porcos falban átjáró keletkezik. Ez gyakran hosszan tartó irritáció, fertőzés vagy kémiai anyagok, például drogok hatására jön létre. Az érintettek sípoló hangot hallhatnak légzés közben, orrvérzést, kiszáradást vagy légzési nehézséget tapasztalhatnak. Elmondása szerint a sérülés évekkel ezelőtt keletkezett, amikor Paris Jackson még kábítószereket használt. Az énekesnő ugyan már hat éve tiszta, de továbbra sem tervezi a műtéti helyreállítást. Ennek oka, hogy nem szeretne fájdalomcsillapítókat szedni a beavatkozás után, mert tart attól, hogy azok visszaesést okozhatnak nála:

Ha ilyen komoly műtétet végeznek, gyógyszert kell szedni, és én nem akarok ezzel foglalkozni.

Paris Jackson már hat éve tiszta

Fotó: Mark Cape / Northfoto

Paris Jackson új életet kezdett

Michael Jackson lánya nem csupán a múltjáról beszélt, hanem arról is, hogyan próbál teljesen új életet építeni. Többször hangsúlyozta, hogy immár hat éve tiszta, és a józanság megtartása számára a legfontosabb cél. Paris Jackson jelenleg zenéléssel, modellkedéssel és aktivizmussal foglalkozik, miközben igyekszik minél nyíltabban beszélni a függőség veszélyeiről. Megragadta az alkalmat, hogy figyelmeztesse a rajongókat, ne drogozzanak, majd hozzátette, hogy mindenkinek megvan a saját döntése: