Brutális következményei lettek Paris Jackson drogfüggőségének: „Igen, az egy lyuk az orromon...”

Michael Jackson lánya őszinte vallomással állt a nyilvánosság elé. A 27 éves énekesnő elárulta, hogy korábbi drogfüggősége maradandó testi nyomot hagyott rajta, az orrsövényében lyuk alakult ki. Paris Jackson Tiktok oldalán mutatta meg követőinek a sérülést, ezzel felhívva a figyelmet a droghasználat veszélyeire.
Michael Jackson lánya a Tiktok oldalán osztott meg egy videót, amelyen nyíltan beszél az évekkel ezelőtti drogfüggőségéről és annak következményeiről. A felvételen jól látható, hogy Paris Jackson orrában egy apró lyuk keletkezett a túlzott droghasználat miatt. A felvételen egy lámpával világította meg az orrát, és őszintén bevallotta:
Igen, jól látjátok. Lyuk van az orrsövényemben.
Az énekesnő elárulta, hogy a sérülés a korábbi rendszeres droghasználat következménye:
Az pontosan onnan van, ahonnan gondoljátok. Ne drogozzatok, gyerekek… Vagy drogozzatok, ha nagyon akartok.... De én nem ajánlom.
A perforált orrsövény olyan állapot, amikor a két orrjáratot elválasztó porcos falban átjáró keletkezik. Ez gyakran hosszan tartó irritáció, fertőzés vagy kémiai anyagok, például drogok hatására jön létre. Az érintettek sípoló hangot hallhatnak légzés közben, orrvérzést, kiszáradást vagy légzési nehézséget tapasztalhatnak. Elmondása szerint a sérülés évekkel ezelőtt keletkezett, amikor Paris Jackson még kábítószereket használt. Az énekesnő ugyan már hat éve tiszta, de továbbra sem tervezi a műtéti helyreállítást. Ennek oka, hogy nem szeretne fájdalomcsillapítókat szedni a beavatkozás után, mert tart attól, hogy azok visszaesést okozhatnak nála:
Ha ilyen komoly műtétet végeznek, gyógyszert kell szedni, és én nem akarok ezzel foglalkozni.
Michael Jackson lánya nem csupán a múltjáról beszélt, hanem arról is, hogyan próbál teljesen új életet építeni. Többször hangsúlyozta, hogy immár hat éve tiszta, és a józanság megtartása számára a legfontosabb cél. Paris Jackson jelenleg zenéléssel, modellkedéssel és aktivizmussal foglalkozik, miközben igyekszik minél nyíltabban beszélni a függőség veszélyeiről. Megragadta az alkalmat, hogy figyelmeztesse a rajongókat, ne drogozzanak, majd hozzátette, hogy mindenkinek megvan a saját döntése:
Mindenkinek megvan a maga élettapasztalata. Nem fogom senkinek megmondani, mit tegyen. Én nem ajánlom, mert tönkretette az életemet.
