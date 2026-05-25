"Többé nem hív fel" – Kiderült! Christopher Nolan ezért gyűlöli Nicolas Cage-t

Nicolas Cage kitálalt: ezért haragszik rá Christopher Nolan

Nicolas Cage a The New York Times-nak adott interjúban őszintén megnyílt arról, hogyan működnek a kapcsolatok Hollywoodban a színészek és a rendezők között. Az Oscar-díjas színész szerint előfordul, hogy egy rendező megszakítja a kapcsolatot egy színésszel, miután az visszautasít egy szerepet. A 62 éves Cage konkrétan is megnevezte azokat a rendezőket, akikkel már volt hasonló tapasztalata. Christopher Nolan volt az egyik. A színész elmondása szerint, miután évekkel ezelőtt nemet mondott egy szerepre a rendező 2002-es thrillerében, az Álmatlanság című filmben, a rendező már nem kereste őt újabb munkákkal. Sőt, még a hívásaira sem reagált többé.

Nemcsak Christopher Nolannel romlott meg a viszonya

Az interjúban nemcsak Christopher Nolan neve került elő. Nicolas Cage Woody Allen-t és Paul Thomas Anderson-t is megemlítette, akikkel szintén nem alakult ki szorosabb munkakapcsolata, miután visszautasított bizonyos szerepeket. Véleménye szerint ez gyakran előfordul Hollywoodban, mivel sok alkotó személyes ügyként kezeli a visszautasítást, különösen akkor, ha egy számukra fontos projektről van szó:

A legtöbbjük megsértődik, és többé nem hív fel újra.

Nicolas Cage új filmjének rendezője kivétel

Nicolas Cage új filmje, a Madden népszerűsítése közben tért ki erre a kínos témára. A film rendezője, David O. Russell ugyanis az egyetlen filmes, aki felkereste őt egy második projektben való együttműködés céljából, miután az elsőt elutasította:

David O. Russell egymillió évvel ezelőtt felajánlott nekem egy filmet. Jó film volt, ő felajánlotta, de én nemet mondtam. És ő az egyetlen rendező, akinek valaha nemet mondtam, de mégis visszajött, és felajánlott nekem egy másik filmet.

Ez pedig annyira meglepte őt, hogy másodjára semmiképpen nem akarta elszalasztani vele a közös munkát. Nicolas Cage Madden című filmjében a néhai amerikai futballedző, John Madden címszerepét játssza és a produkció várhatóan 2026. novemberében jelenik majd meg az Amazon Prime Video kínálatában.