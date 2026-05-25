Megyeri Csilla mindenkit meglepett: megmutatta kislánya arcát

Megyeri Csilla februárban adott életet kislányának, ám eddig takargatta az arcát a közösségi oldalain megosztott képeken és videókon.
A sztáranyuka rendszeresen oszt meg képeket és videókat Sarcia Alessia Adrianáról, ezeken azonban a kislány többnyire háttal látható, vagy emojikkal takarja ki az arcát.
A hosszú hétvégén tett balatoni kiruccanás során azonban különleges videót posztolt Csilla: a felvételen a kislányával együtt fürdőzik egy hatalmas rózsaszín flamingón a medencében, és ezúttal az arca is valamelyest látható. Az összeillő rózsaszín kalapokat viselő anya-lánya páros szemmel láthatóan nagyon élvezte a napsütést és a pancsolást.
