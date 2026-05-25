"Az edzőm, a legjobb barátom, a kisfiam édesapja..." - Férjhez ment a magyar paralimpikon

A közösségi oldalán, több poszt és fotó társaságában jelentette be Illés Fanni, hogy május 9-én hivatalosan is összekötötte az életét szerelmével, Ákossal - vette észre a Zaol. A paralimpiai, világ- és kétszeres Európa-bajnok magyar paraúszó és párja összesen 1648 napot vártak a nagy pillanatra, ez alatt az idő alatt pedig egy közös gyermekük is született, akinek a Mór Álmos nevet adták.

Férjhez ment Illés Fanni / Fotó: Instagram

Férjhez ment Illés Fanni

Az edzőm, a legjobb barátom, a kisfiam édesapja, a lelkem társa, a legnagyobb szövetségesem, és május 9. óta már a férjem is

- jelentette be az egyik Instagram-bejegyzésében az újdonsült feleség.

Sok boldogságot az ifjú párnak!