"Az edzőm, a legjobb barátom, a kisfiam édesapja..." - Férjhez ment a magyar paralimpikon

A közösségi oldalán, több poszt és fotó társaságában jelentette be Illés Fanni, hogy május 9-én hivatalosan is összekötötte az életét szerelmével, Ákossal - vette észre a Zaol. A paralimpiai, világ- és kétszeres Európa-bajnok magyar paraúszó és párja összesen 1648 napot vártak a nagy pillanatra, ez alatt az idő alatt pedig egy közös gyermekük is született, akinek a Mór Álmos nevet adták.
Az edzőm, a legjobb barátom, a kisfiam édesapja, a lelkem társa, a legnagyobb szövetségesem, és május 9. óta már a férjem is
- jelentette be az egyik Instagram-bejegyzésében az újdonsült feleség.
Sok boldogságot az ifjú párnak!
