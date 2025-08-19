Ezt mondta Nicolas Cage fia, miután a saját anyjára támadt

Nicolas Cage fia, Weston Coppola Cage hosszú hallgatás után végre megszólalt. Egy évvel azután, hogy állítólag rátámadt édesanyjára, Christina Fultonra, egy Las Vegas-i filmfesztiválon elmondta, hogy 'egész életében félreértések céltáblája volt', és most egy dokumentumfilmben mesél majd gyerekkoráról, mentális állapotáról és az újrakezdéséről.

Nicolas Cage fia új dokumentumfilmet készít az életéről Beast of God címmel

Nicolas Cage fia megtörte hallgatását a testi sértés ügyben

A Las Vegas-i OPTIX Film Series rendezvényén Weston végre megtörte hallgatását. Nicolas Cage fia egy hosszabb beszédet mondott a történtekkel kapcsolatban.

Ez az egész megerősített engem. Rájöttem, hogy egyedül a radikális megbocsájtás vezethet előre.

A beszéde során bejelentette, hogy épp új dokumentumfilmjét készíti, a Beast of God című alkotást, amely saját életéről szól majd. A gyerekkoráról, mentális betegségével való küzdelméről és a belső démonjaival vívott harcáról. Azt is hozzátette, hogy „eltávolított minden mérgező embert az életéből”, és ezzel helyet teremtett annak, hogy „az univerzum betölthesse azt vele, amire szánták őt”.

Weston Coppola Cage-nek sokat segített a felesége

Nicolas Cage fia elárulta, hogy az utóbbi időben 'rengeteg spirituális ébredésen' ment keresztül, különösen azóta, mióta április 25-én Beverly Hills-ben összeházasodott feleségével, Jenifer Alexa Canter-rel. A romantikus esküvőn részt vett híres apja, Nicolas Cage is. Weston azóta boldogabb, mint valaha. Állítása szerint a felesége élete szerelme és a szerelmük már születésük óta tart:

Ugyanabban a kórházban születtünk, és tizenéves korom óta szeretem. Ő az életem szerelme, és örökre elköteleztem magam mellette

Weston Coppola Cage tavaly súlyosan bántalmazta édesanyját, Christina Fultont

Nicolas Cage fia bántalmazta édesanyját

2024. április 28-án Christina Fulton azzal vádolta fiát, Westont, hogy dühroham közepette brutálisan rátámadt Los Angeles-i otthonukban. A nő állítása szerint fia a hajánál fogva ragadta meg, átrángatta a liftben, majd ránehezedett, szinte megfojtva őt. Az egyik legbrutálisabb részlet az volt, hogy állítólag az ujjait a nő szemgödrébe nyomta, amitől majdnem megvakult. Christina Fulton úgy nyilatkozott:

Majdnem elvette az életemet.

Az esetet a rendőrség is komolyan vette, Weston Coppola Cage ellen két vádpontot is megfogalmaztak: testi sértés és fegyveres támadás.