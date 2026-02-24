A Cage családi botrány újabb fejezethez érkezett: Nicolas Cage fia, Weston ismét bíróság elé állt a 2024-es bántalmazási ügye miatt, amikor is rátámadt édesanyjára, Christina Fulton-ra.

Nicolas Cage fia

Nicolas Cage fia újra bíróság előtt: a családi dráma folytatódik

Nicolas Cage fia, Weston Coppola Cage ismét a Los Angeles-i bíróság előtt jelent meg a korábbi, édesanyjával kapcsolatos incidens miatt. A bírósági ügy középpontjában egy korábbi, 2024-ben történt eset áll, amely során a vád szerint tettlegességig fajult egy családi konfliktus. A meghallgatás egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy Nicolas Cage fia továbbra is részt vesz-e a számára előírt mentális egészségügyi programban. A bíróság ugyanis korábban úgy döntött, hogy a szabadságvesztés helyett egy úgynevezett 'mental health diversion' program keretében kapjon kezelést. Ez a döntés azt jelenti, hogy amennyiben betartja az előírásokat, elkerülheti a súlyosabb jogi következményeket.

Nicolas Cage fia 2024-ben súlyosan bántalmazta édesanyját, Christina Fulton-t

Weston Cage mentális problémákkal küzd

A Weston Cage ügy hátterében egy heves családi vita áll, amely a vádak szerint fizikai összetűzésbe torkollott. A Dailymail beszámolója szerint 2024. április 28-án Nicolas Cage fia megtámadta édesanyját. És mivel Christina Fulton sérüléseket szenvedett, hivatalos eljárás indult a fiú ellen. A Los Angeles megyei bíró, Enrique Monguia azonban figyelembe vette Weston Cage mentális állapotát is és megállapította, hogy a fiatal férfi komoly mentális problémákkal küzd:

Mr. Cage valóban mentális gondokkal küzd. Meggyőződésem, hogy ez jelentős szerepet játszott a vádlott bűncselekmények elkövetésében.

Nicolas Cage fia az elmúlt időszakban terápián vett részt emiatt.

Nicolas Cage

Nicolas Cage családi botrány

Nicolas Cage ugyan eddig nem részletezte nyilvánosan az ügyet, de volt párja, Christina Fulton az eset után egy nappal nyilatkozatot adott ki, amelyben összefoglalta emlékeit:

2024. április 28-án, körülbelül 17:30-kor nyugtalanító üzeneteket kaptam fiam, Weston Cage barátaitól, akik a gyermekem romló mentális állapotáról számoltak be, és sürgettek, hogy menjek oda segíteni. Amikor megérkeztem, hogy támogassam és megnyugtassam, ő már dührohamos volt.

Majd pár perccel később brutális bántalmazás áldozatává vált. Christina Fulton természetesen részt vett a mostani meghallgatáson, ahol kiemelte, hogy bár rendkívül fájdalmas volt számára az eset, anyaként azt szeretné, ha fia megfelelő szakmai segítséget kapna.