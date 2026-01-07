Születésnapi Nicolas Cage kvíz: kizárólag a legnagyobb rajongók részére

Január 7-én ünnepli 62. születésnapját a Szellemlovas sztárja. Szuper alkalom ez arra, hogy visszatekintsünk és megemlékezzünk a legendás színész eddigi munkásságáról. Készen állsz egy kőkemény Nicolas Cage kvízre?

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Nicolas Cage ma lett 72 éves.

Nicolas Cage 1964. január 7-én született, és már nagyon fiatalon egyértelművé vált, hogy a filmipar felé húz a szíve. A Beverly Hills High School diákjaként olyan közegben tanulhatott, ahol a színpad és a kamera a mindennapos kiegészítői voltak az iskolás életnek. Pályája azonban hivatalosan csak 1981-ben kezdődött, amikor szerepet kapott a Most kapd el, Jack! című televíziós sorozat próbaepizódjában. Innentől pedig szárnyalni kezdett, és egyre jelentősebb szerepeket zsebelhetett be.

A nyolcvanas évek végén jött az első komoly szakmai visszajelzés. A Holdkórosok után megkapta első Golden Globe-jelölését kapott, de az igazi áttörést az 1996-ban elnyert Oscar-díj jelentette. Később rendezőként is kipróbálta magát a Sonny című filmmel. Azóta akciófilmek és drámák sora váltják egymást Nicolas Cage filmográfiájában. A színész fogadtatása pedig ehhez hasonlóan változatos és behatárolhatatlan. Sokan rajonganak érte, mások erős kritikákat fogalmaznak meg vele szemben.

Ha te az előbbiek közé tartozol, akkor itt az ideje tesztelni, mennyit is tudsz a színészről, filmjeiről és karrierjéről!

Nicolas Cage kvíz: csak a legnagyobb rajongóknak!

Ez a Nicolas Cage kvíz csak akkor nem fog ki rajtad, ha betéve ismered a színész híres szerepeit. Készen állsz? Válaszolj a kérdésekre legjobb tudásod szerint!