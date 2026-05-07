Magyar tetováló tálalt ki a Bridgerton sztárjáról: kiderült, milyen a színfalak mögött Nicola Coughlan

A Bridgerton Penelope Featheringtonját már az első évadban is imádták a rajongók, de a 2024-es harmadik szezon által még nagyobb rajongótábort gyűjtött magának. Ezzel együtt persze Nicola Coughlanért is mindenki odáig van, ami nem is csoda, hiszen nemcsak gyönyörű, hanem rendkívül kedves személyiség. Ezt most egy magyar tetoválóművész, Szincsák Vivien is megerősítette, akinek volt szerencséje találkozni a művésznővel, sőt egy apró mintát is a karjára varrt, amit „Lady Whistledown” most már örökre magán visel majd. Mutatjuk a nem mindennapi eseményt.

Magyar tetoválónál járt a Bridgerton Nicola Coughlanje, kiderült milyen a hétköznapokban (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A Bridgerton család rajongói szinte megőrültek, amikor meglátták Szincsák Vivien TikTok-oldalán, hogy ő készítette Nicola Coughlan tetoválását. Sokan azonnal reménykedni kezdtek, hogy a gyönyörű színésznő talán hazánkban forgathat, de sajnos csalódniuk kellett, ugyanis Vivi Londonban él és dolgozik, így Nicolával is ott találkozott. Ez azonban mit sem változtat a tényen, hogy egy magyar rajongónak tényleg lehetősége volt élőben találkozni vele.

Kedves Olvasó! A pletyka igaz. Maga Lady Whistledown látogatott el hozzám egy tetoválásra, illetve kiegészítésre. Hatalmas élmény volt Nicolával élőben találkozni és beszélgetni, mert nagyon-nagyon közvetlen és kedves, de ezt a tetkót valószínűleg nem fogjuk viszont látni a Bridgertonban

– mondta a videóban a művész, utalva arra, hogy természetesen a sorozatban egyik színész tetoválásai sem látszódhatnak.

Szincsák Vivien tetoválóként dolgozik Londonban, ott találkozott a hírességgel (Fotó: TikTok)

Nicola Coughlan élete megváltozott, de ő maga nem

A tetoválóművész ráadásul az apró részleteket sem tartotta magában, és elmesélte, milyen is Lady Whistledown a valóságban.

„Először nagyon izgultam, de amint megjelent, rögtön megnyugodtam. Ha nem tudnád ki ő, csak úgy találkoznál vele, meg nem mondanád, hogy milyen híres ember. Roppant szerény és hétköznapi, meg a történetei is. Imádom” – mesélte a kíváncsi kommentelőknek a művész.

Abszolút egy földi halandóként éli az életét. Amiket mesélt magáról meg a karrierjéről, az alapján megmaradt annak a cuki ír lánynak, aki a színészet előtt volt

– tette még hozzá egy másik hozzászólásban Vivien.