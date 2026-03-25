„Eloise-t akarjuk!” – a Bridgerton család rajongói dühöngenek az új évad miatt

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 15:10
Eloise-t követelik a rajongók, senki nem kíváncsi Francesca románcára. A Bridgerton család rajongói háborognak az interneten.
A tegnapi nap folyamán debütált a Bridgerton család 5. évadának első bemutató előzetese. Megtudtuk, hogy az új évad főszereplő párja Francesca Bridgerton és Michaela Stirling lesznek, ami már önmagában sokaknál kicsapta a biztosítékot, azonban a rajongók még ennél is jobban kifogásoltak egy bizonyos hiányosságot.

A Bridgerton család 5. évadának egy jelenete, Masali Baduza és Hannah Dodd színésznőkkel.
A Bridgerton család 5. évadának új főszereplői miatt háborognak a rajongók (Fotó: YouTube)
  • Megérkezett a Bridgerton család 5. évadának első rövid előzetese.
  • Kiderült, hogy a Bridgerton család 5. évada Francesca és Michaela szerelméről fog szólni.
  • A rajongók kiakadtak, mert Eliose Bridgerton történetét várták. 

Bridgerton család 5. évad: háborognak a rajongók 

A kikerült alig 1 perces előzetesből kiderült, hogy a Bridgerton család 5. évada Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) szerelmi életét állítja a középpontba. A frissen megözvegyült Francesca a képsorok alapján valószínűleg Skócia festői tájain tervezi tölteni a következő szezont, és ebben társa lesz elhunyt férje unokatestvére, Michaela Stirling is. A sorozat készítője, Shonda Rhimes már csavart egyet Julia Quinn regényein, amikor Michaela karakterét nőként mutatta be, a könyvekben ugyanis Michael néven szerepel és így bonyolódik szerelmi viszonyba a megözvegyült Francescával. A rajongók már ezért a változtatásért sem voltak oda annyira, de azóta úgy-ahogy elfogadták. Azonban az sokkal nagyobb felháborodást váltott ki, hogy a Bridgerton család új évada nem egy másik Bridgerton lányról fog szólni, hanem a két nő szerelmének kibontakozásáról.

„Eloise-t akarjuk!”

„Hol van Eloise és Sir Philippe története?”

„És mi lesz Eloise-szal?”

Bridgerton család jelenetkép, Ruth Gemmell, Cludia Jessie, Jonathan Bailey és Luke Thompson.
Valójában mindenki Eloise Bridgerton történetére kíváncsi a Bridgerton család gyermekei közül (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Eloise Bridgertont akarják a rajongók

Ilyen és ehhez hasonló kommentek árasztották el a közösségi médiát, a Netflix Instagram és Facebook posztjai alatt. A Claudia Jessie által alakított Eloise Bridgerton, a Bridgerton család leglázadóbb sarja rendületlenül jelen van a történetben az első évad első percétől kezdve. Már túl vagyunk az első báli szezonján, a számtalan udvarlón, akiket kikosarazott, egy komoly összeveszésen legjobb barátnőjével, Penelope Featheringtonnal (Nicola Coughlan) és egy félbeszakadt potenciális románcon Sir Philippe-el. Eloise biztos pontja volt az eddigi eseményeknek, végignézte minden idősebb testvére viszontagságos szerelmi románcát és esküvőjét, de az ő története még várat magára. Nem mintha Eloise epekedve várná, hogy végre férjhez mehessen, sőt! Karaktere egyik legfőbb vonása a házasság ellenzése, a szabadságvágya és az eszme hirdetése, hogy egy nő nem csak a házasságban találhatja meg az élete értelmét és a kiteljesedést. Ennek ellenére, ahogy Julia Quinn regényeiben, úgy a Netflix szériában is természetesen rá fog találni a másik felére, de a rajongókat egyre jobban zavarja, hogy a sorozat alkotói nem igazán sietik el ezt a történetszálat. Az elégedetlenkedő kommentek között sokan azt is felrótták a Chris Van Dusen alkotta szériának, hogy az Eloise-t megformáló Claudia Jessie sem lesz fiatalabb, és minél később kerül sor az ő történetének kibontására, annál visszásabb lesz, hogy egy 40 felé közelítő színésznővel egy 20 év körüli lányt akarnak eljátszatni.

 

