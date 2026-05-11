„Kib***ott rossz döntés!” – Kiakadtak az Odüsszeia-rajongók: Brad Pitt után egy transznemű színész játssza Akhilleuszt

2026 tagadhatatlanul a blockbusterek éve, és amikor az esztendő elején előretekintettünk, mit is tartogat számunkra az idei mozinaptár, csak kapkodtuk a fejünket. Az ördög Pradát visel 2, a Toy Story 5, a Dűne: Harmadik rész, a Pókember: Vadonatúj nap, a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése és a Christopher Nolan Odüsszeia című hőseposza is mind versenybe szállnak, hogy megnyerjék az aktuális moziszezont, bár utóbbi nagy eséllyel lassan kiszáll a vetélkedésből.
Nagy tétben mernénk fogadni, 2004-ben minden tinilány szobájának a faláról a hosszú szőke fürtökkel és duzzadó izmokkal büszkélkedő Brad Pitt köszönt vissza. A 62 éves macsó ebben az évben alakította a Trója című moziban Akhilleusz szerepét, aki a szerep és a színész pedig évtizedekre összeforrt a közönség fejében.
Talán ezért is érintette rendkívül érzékenyen az Odüsszeia történetének szerelmeseit, hogy Christopher Nolan egészen máshogy képzelte el a karaktert. Meg nem erősített információk szerint ugyanis az angol direktorzseni nem mást nézett ki magának a közel sebezhetetlen harcos szerepére, mint a nemrégiben nemet váltó Elliot Page-et. Ezzel a döntésével pedig Nolan a komplett internet haragját zúdította magára.
A fanok nem Page színészi kvalitásait vonják kétségbe, hanem csak szimplán annyi a bajuk, hogy még nagyítóval sem lelik vélik felfedezni raja Akhilleusz külső vonásait:
Elliot Page jó színész, de erre a szerepre castingolni őt kib***ott rossz döntés! Konkrétan ez a legostobább szereposztási ötlet, ami bárki eszébe juthat. Akhilleusz a görög harcosok legnagyobbika. Legalább tízezer másik színész van, akit előbb választanék, mint Elliotot. Ehhez a szerephez inkább egy Chris Hemsworth-féle figura illene
– fejtette ki véleményét egy feldühödött Reddit-felhasználó, míg TikTokon egy kommentelő azt írta: „Ha fizetettek volna nekem azért, hogy b****am el a filmet, még én magam sem tudtam volna ennyire kiválóan elvégezni a feladatot.”
Elliot Page eredeti neve Ellen Page volt. A színész még 2014-ben „jött elő a szekrényből”, mikor bevallotta a világnak, hogy leszbikus. A meglepő bejelentések viszont itt még nem értek véget: 2020-ban transzneműnek vallotta magát, 2021-ben pedig nemváltó műtéten esett át, azóta pedig férfiként éli életét.
Cikkünk bevezetőjében nem véletlenül írtuk, hogy az Odüsszeia ismét a castingosok döntése miatt került a figyelem középpontjába. Tudniillik februárban szó szerint felrobbantotta az internetet a hír, hogy Szép Heléna szerepét Christopher Nolan a kenyai származású Lupita Nyong’o-ra osztotta. Ez a döntés is hasonlóan heves reakciókat váltott ki a rajongókból, főleg annak tekintetében, hogy a szerepet korábban betöltő Diane Krugerhez, valamint az alapműben leírtakhoz képest a 12 év rabszolgaság és a Fekete Párduc színésznőjének külleme ugyancsak eltérő.
Christopher Nolan Odüsszeia című filmje 2026. július 16-án kerül a mozik műsorlistájára. A grandiózus hőseposz főszerepét Matt Damon fogja majd alakítani, de olyan további nagy nevek is feltűnnek majd a stáblistán, mint Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson vagy a Netflixet alaposan megkopasztó Charlize Theron.
