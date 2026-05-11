„Kib***ott rossz döntés!” – Kiakadtak az Odüsszeia-rajongók: Brad Pitt után egy transznemű színész játssza Akhilleuszt

2026 tagadhatatlanul a blockbusterek éve, és amikor az esztendő elején előretekintettünk, mit is tartogat számunkra az idei mozinaptár, csak kapkodtuk a fejünket. Az ördög Pradát visel 2, a Toy Story 5, a Dűne: Harmadik rész, a Pókember: Vadonatúj nap, a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése és a Christopher Nolan Odüsszeia című hőseposza is mind versenybe szállnak, hogy megnyerjék az aktuális moziszezont, bár utóbbi nagy eséllyel lassan kiszáll a vetélkedésből.

Nagy titkot nem árulunk el azzal, hogy nem Matt Damon castingolása keltett botrányt az Odüsszeia kapcsán (Fotó: IMDb)

Elliot Page-re cserélte Brad Pittet az Odüsszeia

Nagy tétben mernénk fogadni, 2004-ben minden tinilány szobájának a faláról a hosszú szőke fürtökkel és duzzadó izmokkal büszkélkedő Brad Pitt köszönt vissza. A 62 éves macsó ebben az évben alakította a Trója című moziban Akhilleusz szerepét, aki a szerep és a színész pedig évtizedekre összeforrt a közönség fejében.

Akhilleusz, a Brad Pitt-filmek egyik legikonikusabb szerepe (Fotó: Warner Bros. Pictures)

Talán ezért is érintette rendkívül érzékenyen az Odüsszeia történetének szerelmeseit, hogy Christopher Nolan egészen máshogy képzelte el a karaktert. Meg nem erősített információk szerint ugyanis az angol direktorzseni nem mást nézett ki magának a közel sebezhetetlen harcos szerepére, mint a nemrégiben nemet váltó Elliot Page-et. Ezzel a döntésével pedig Nolan a komplett internet haragját zúdította magára.

A fanok nem Page színészi kvalitásait vonják kétségbe, hanem csak szimplán annyi a bajuk, hogy még nagyítóval sem lelik vélik felfedezni raja Akhilleusz külső vonásait:

Elliot Page jó színész, de erre a szerepre castingolni őt kib***ott rossz döntés! Konkrétan ez a legostobább szereposztási ötlet, ami bárki eszébe juthat. Akhilleusz a görög harcosok legnagyobbika. Legalább tízezer másik színész van, akit előbb választanék, mint Elliotot. Ehhez a szerephez inkább egy Chris Hemsworth-féle figura illene

– fejtette ki véleményét egy feldühödött Reddit-felhasználó, míg TikTokon egy kommentelő azt írta: „Ha fizetettek volna nekem azért, hogy b****am el a filmet, még én magam sem tudtam volna ennyire kiválóan elvégezni a feladatot.”

Elliot Page Akhilleuszt alakíthatja Christopher Nolan Odüsszeia című filmjében (Fotó: Instagram)

Elliot Page eredeti neve Ellen Page volt. A színész még 2014-ben „jött elő a szekrényből”, mikor bevallotta a világnak, hogy leszbikus. A meglepő bejelentések viszont itt még nem értek véget: 2020-ban transzneműnek vallotta magát, 2021-ben pedig nemváltó műtéten esett át, azóta pedig férfiként éli életét.