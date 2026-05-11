Hatévesen kapott sorsfordító diagnózist, most 15 évesen példaképpé vált a szervdonációért küzdő lány

Különleges elismerést kapott egy michigani tinédzser, aki már évek óta azért dolgozik, hogy minél többen beszéljenek a szervdonáció fontosságáról.

Mindent megtesz a tini, hogy elősegítse mások szervdonációját.

A szervdonáció fontossága

Ava Thompsont mindössze hatévesen diagnosztizálták autoszomális domináns policisztás vesebetegséggel, egy genetikai állapottal, amely folyadékkal telt ciszták kialakulását okozza a vesékben. A diagnózis után azzal is szembesülnie kellett, hogy a jövőben akár vesetranszplantációra is szüksége lehet. Ugyanabban az évben Ava a saját családjában látta meg, mit jelenthet egy szervátültetés: nagymamája vesét kapott, amelyet Ava elhunyt nagynénje adományozott. A ma 15 éves lány a WoodTV-nek úgy fogalmazott, ez egyszerre volt szomorú és boldog pillanat, mert látta, mennyivel meghosszabbíthatja valaki életét egyetlen adomány.

A személyes élményből később küldetés lett. Ava megalapította Michigan egyetlen jelenleg aktív Student Organ Donation Advocacy csoportját az Allegan High Schoolban, ahol eseményeken beszélgetéseket szervez a szervdonációról, és arra biztatja társait, hogy családjukkal is merjenek erről beszélni. Munkáját most a Gift of Life Michigan is elismerte: a szervezet, ami 1971 óta foglalkozik szerv- és szövetdonációval, őt nevezte ki első ifjúsági bajnokának. Ava szerint egy donor nemcsak egyetlen ember életét érinti meg, hanem mindazokét is, akik kapcsolódnak hozzá.

A lány különösen fontosnak tartja az edukációt és hosszú távon szívesen dolgozna is a Gift of Life-nál, hogy tovább segítse a tájékoztatást. Az elismerésről azt mondta: izgalmas érzés tudni, hogy amit tesz, azt észreveszik, és valóban segít másoknak, derül a People cikkéből.