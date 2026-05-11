Harry Potter pillanat! Malfoyék összeálltak a vörös szőnyegen – Fotón Lucius és új fia

Egykoron Jason Isaacs játszotta Lucius Malfoyt, a Tom Felton által megformált Draco Malfoy édesapját. Azóta viszont sok dolgon keresztül ment a Harry Potter univerzum, kapott egy spin-off filmsorozatot, egy hivatalos színpadi folytatást és a varázsvilág rajongói jelenleg a Harry Potter regényeket újragondoló sorozat első évadára készülnek – utóbbiban Lox Pratt alakítja majd Potter hidrogénszőke ellenlábasát. A tegnapi BAFTA-díjátadó esemény követői különböző univerzumok találkozásának lehettek szemtanúi a vörös szőnyegen.
Jason Isaacs bizonyára elsajátított egy időnyerőt az egykori Harry Potter-filmek forgatásáról, hiszen ahogy a fentebbi képen láthatjuk, alig rajzolt rá egy-két ráncot a kor, A Fehér Lótuszból is ismert világsztár iszonyatosan jól tartja magát. A 62 éves színész korban már nem is csak apja, hanem akár nagyapja is lehetne Draconak, akit legközelebb Lox Pratt játszik majd a sorozatban és a BAFTA TV eseményen egy közös kép erejére még össze is álltak. Mint egy jópofa képzavar, a múlt és a jelen találkozott össze velük.
Az eseményen egy röpke interjúra is elkapták Jason Isaacst, aki kifejtette, hogy most találkozott először az ifjú titánnal és ez a találkozás nagyon fura érzés volt számára.
Ezt pedig teljesen megértjük, hiszen majdnem 10 évig játszotta Tom Felton filmbéli édesapját. Ezt pedig egyikük se felejtette el mind a mai napig. Tom Felton az utóbbi hónapokban többször is felelevenítette egykori szerepét a Harry Potter és az elátkozott gyermek című színpadi előadásban Draco Malfoyt játszotta felnőttként. Az előadást Jason Isaacs maga is dicsérte, kiemelve Felton játékát:
Jöttem. Láttam. Győzött. Nagy cipőt kellett betöltened fiam, és úgy suhansz benne, mint a szél. Hatalmas kurázsi van ebben a fiúban. Nagyon bátor. Nagyon büszke vagyok és örülök, hogy ott lehettem.
Jason Isaacs legközelebb a magyar közönség számára tiszteleg majd, hiszen feltűnik majd az Örkény István – Tóték című kisregényét feldolgozó, nagyszabású amerikai filmben. Még nem tudni, hogy a legjobb magyar groteszk történetet megragadó ambiciózus projektben kit fog alakítani, de belül valamennyien szorítunk, hogy ő lesz majd az egykor Latinovits Zoltán által játszott Őrnagy.
