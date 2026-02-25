Sorscsapások sorozata az élete - Martin Short nem csak lányát veszítette el tragikus körülmények közt

Martin Short neve egyet jelent a humorral és a fergeteges alakításokkal. A hollywoodi színész azonban a csillogás mögött évtizedeken át súlyos családi tragédiákat élt át. Most pedig egy újabb megrázó veszteséggel kell szembenéznie: lánya halálával. Katherine Hartley Short öngyilkosságot követett el.

Martin Short lányát, Katherine Hartley Shortot holtan találták otthonában

Martin Short sorra veszítette el a szeretteit

Sokkoló hír rázta meg a világhírű komikust. Martin Short lánya 42 éves korában önkezével véget vetett életének. Katherine Hartley Short, aki mentális egészségügyi szakemberként dolgozott, tudatosan kerülte a reflektorfényt, életét a segítő hivatásának szentelte, sajátját mégsem tudta megmenteni. Martin Short lányának halála nemcsak édesapját és családját, hanem az egész hollywoodi közösséget is megrázta. A 75 éves színésznek azonban nem ez az első tragédia, amivel szembe kell néznie. Martin Short élete már fiatal korában drámai fordulatot vett. A sztár egészen fiatalon elvesztette bátyját, édesanyját és édesapját, később feleségét és most legidősebb lányát is.

Martin Short a csillogás mögött évtizedeken át súlyos családi tragédiákat élt át

Martin Short testvére fiatalon hunyt el

Martin Short mindössze 12 éves volt, amikor bátyja, David autóbalesetben meghalt. A gyermekkori trauma örökre bevésődött az emlékezetébe, de állítása szerint ebből próbált erőt meríteni. A fiatalon átélt trauma perspektívát adott neki későbbi saját komédiás stílusát illetően. A Guardiannek adott egy korábbi interjújában ezt mondta ezzel kapcsolatban:

Azt hiszem, az egész nem borított ki, mert olyan szilárd alapjaim voltak. Az ilyen helyzetek szörnyűek, de szerintem vagy erőt merítesz belőlük, vagy áldozatukká válsz.

Martin Short a tragédiákból erőt próbált meríteni

Martin Short anyja rákban, apja agyvérzés következtében halt meg

A fájdalom azonban itt nem ért véget. 17 évesen édesanyját veszítette el rákbetegség miatt, majd két évvel később édesapja is meghalt, miután agyvérzést kapott. A fiatal Martin Short így rövid idő alatt szinte teljesen árván maradt. 2013-ban a CNN-nek adott interjúban reflektált szülei elvesztésére: