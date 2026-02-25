Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Sorscsapások sorozata az élete - Martin Short nem csak lányát veszítette el tragikus körülmények közt

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 14:25
komikusgyászveszteségöngyilkosság
Megrázó családi tragédiák és feldolgozhatatlan veszteségek árnyékolják be a komikus életét. Martin Short sorra vesztette el szeretteit, most lányát gyászolja.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Martin Short neve egyet jelent a humorral és a fergeteges alakításokkal. A hollywoodi színész azonban a csillogás mögött évtizedeken át súlyos családi tragédiákat élt át. Most pedig egy újabb megrázó veszteséggel kell szembenéznie: lánya halálával. Katherine Hartley Short öngyilkosságot követett el.

Martin Short lányát, Katherine Hartley Short-ot holtan találták otthonában
Fotó: Dave Safley /  Northfoto

Martin Short sorra veszítette el a szeretteit

Sokkoló hír rázta meg a világhírű komikust. Martin Short lánya 42 éves korában önkezével véget vetett életének. Katherine Hartley Short, aki mentális egészségügyi szakemberként dolgozott, tudatosan kerülte a reflektorfényt, életét a segítő hivatásának szentelte, sajátját mégsem tudta megmenteni. Martin Short lányának halála nemcsak édesapját és családját, hanem az egész hollywoodi közösséget is megrázta. A 75 éves színésznek azonban nem ez az első tragédia, amivel szembe kell néznie. Martin Short élete már fiatal korában drámai fordulatot vett. A sztár egészen fiatalon elvesztette bátyját, édesanyját és édesapját, később feleségét és most legidősebb lányát is.

Martin Short a csillogás mögött évtizedeken át súlyos családi tragédiákat élt át
Fotó: C Flanigan /  Northfoto

Martin Short testvére fiatalon hunyt el

Martin Short mindössze 12 éves volt, amikor bátyja, David autóbalesetben meghalt. A gyermekkori trauma örökre bevésődött az emlékezetébe, de állítása szerint ebből próbált erőt meríteni. A fiatalon átélt trauma perspektívát adott neki későbbi saját komédiás stílusát illetően. A Guardiannek adott egy korábbi interjújában ezt mondta ezzel kapcsolatban:

Azt hiszem, az egész nem borított ki, mert olyan szilárd alapjaim voltak. Az ilyen helyzetek szörnyűek, de szerintem vagy erőt merítesz belőlük, vagy áldozatukká válsz.

Martin Short a tragédiákból erőt próbált meríteni
Fotó: Marechal Aurore /  Northfoto

Martin Short anyja rákban, apja agyvérzés következtében halt meg

A fájdalom azonban itt nem ért véget. 17 évesen édesanyját veszítette el rákbetegség miatt, majd két évvel később édesapja is meghalt, miután agyvérzést kapott. A fiatal Martin Short így rövid idő alatt szinte teljesen árván maradt. 2013-ban a CNN-nek adott interjúban reflektált szülei elvesztésére:

Úgy gondolom, hogy a veszteség furcsa módon megerősít - bármelyik életkorban -, de különösen, ha fiatal vagy. Vagy azt mondod magadnak: »Ez engem áldozattá tesz. Alkoholista leszek. Drogokat fogok szedni. Mert ti úgysem tudjátok, min mentem keresztül. «Vagy egyszerűen ellenállóbbá válsz. 

Martin Short felesége, Nancy Dolman petefészekrák következtében halt meg
Fotó: ALEXIS C. GLENN /  Northfoto

Martin Short felesége ádáz harcot vívott a rákkal

De itt nem állt meg a szomorú történet, felnőtt korábban is szembesülnie kellett a feldolgozhatatlan fájdalommal: Martin Short feleségét is elvesztette. A színész és Nancy Dolman több mint három évtizeden át élt boldog házasságban, három örökbefogadott gyermekük - Katherine, Oliver és Henry - mellett. Nancy Dolman 2010-ben hunyt el petefészekrák következtében. Hosszú és méltóságteljes küzdelmet folytatott a betegséggel, de végül alulmaradt. Martin Short korábban ezt mondta a tragédia után: 

A gyász nem múlik el, csupán átalakul. 

A hollywoodi sztár számára ezek a veszteségek mindig egy újabb és mélyebb sebet jelentettek, amelyeket a munkába és a családjába kapaszkodva próbált begyógyítani. Martin Short karrierje mögött végig ott húzódtak ezek a feldolgozhatatlannak tűnő események. A színész azonban mégis mindig elmondta, hogy ezek a tragédiák mindig formáltak rajta egy kicsit és mindig hozzájárultak ahhoz, hogy bátrabban vállaljon kockázatot a színpadon és a filmvásznon egyaránt. 

 

