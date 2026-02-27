Katherine Elizabeth Short 2012-ben komoly elhatározásra jutott: úgy döntött, lecseréli édesapja családnevét. Martin Short lányának névváltoztatása mögött azonban nem egy újabb családi botrány, vagy feszültség állt, hanem egy tudatos szakmai megfontolás és a magánéletének védelme.

Martin Short lánya öngyilkosságot követett el

Martin Short lánya 2026 februárjában, 42 éves korában hunyt el

A hatóságok öngyilkosságot állapítottak meg

A család a magánélet tiszteletben tartását kérte a nyilvánosságtól

A színész élete sorscsapások sorozata, nemcsak lányát vesztette el tragikus körülmények között

Martin Short lánya pszichiátriai szociális munkásként dolgozott Los Angelesben

lánya pszichiátriai szociális munkásként dolgozott Los Angelesben Katherine Short hivatalosan Katherine Elizabeth Hartley névre változtatta a nevét 2013-ban.

hivatalosan névre változtatta a nevét 2013-ban. A névváltoztatás célja a szakmai függetlenség és a magánélet védelme volt.

Martin Short lánya halála előtt megváltoztatta a nevét

Katherine Elizabeth Short hivatalosan 2012-ben kérvényezte azt, hogy átírják a nevét Katherine Elizabeth Hartley-ra. 2013 elején pedig a bíróság jóvá is hagyta Martin Short lányának névváltoztatását. A szokatlan lépés hátterében nem egy újabb családi botrány áll, hanem egy tudatos szakmai megfontolás.

A névváltoztatás oka

A TMZ által megszerzett bírósági dokumentumok szerint azért kérte a névváltoztatást, mert nem szerette volna, hogy híres édesapjához kössék a munkája során:

Apám közszereplő. Én pszichiátriai szociális munkás vagyok. Aggódom, hogy apámmal való kapcsolatom miatt a jövőbeni páciensek zaklatni fognak.

Katherine pszichiátriai szociális munkásként dolgozott, és attól tartott, hogy a közismert vezetéknév zavaró lehet a páciensek számára, illetve akár zaklatáshoz, vagy nem kívánt figyelemhez is vezethet. Martin Short lányának névváltoztatása így a szakmai függetlenségét szolgálta: saját identitást szeretett volna építeni, és azt akarta, hogy a munkáját kizárólag a szakértelme alapján ítéljék meg, ne pedig a családi háttere miatt.

Katherine Elizabeth Hartley apjával ellentétben kerülni próbálta a reflektorfényt

Martin Short lánya mindenkin segíteni próbált, csak saját magán nem tudott

Martin Short lánya tudatosan kerülte a reflektorfényt. Ritkán jelent meg nyilvános eseményeken édesapjával, és inkább a háttérben maradt. Tanulmányait a New York University-n végezte, majd mesterfokozatot szerzett a University of Southern California falai között. Katherine Elizabeth Hartley Los Angeles-ben dolgozott pszichiátriai szociális munkásként, ahol mentális egészségi problémákkal küzdő embereket segített. Elkötelezett volt a mentális egészség támogatása és a stigma csökkentése iránt, és több közösségi kezdeményezésben is részt vett. Ismerősei szerint kedves, nyitott és empatikus személyiség volt. Szomszédai gyakran látták sétálni vagy beszélgetni a környéken, és sokan barátságos, mosolygós emberként emlékeznek rá. És bár édesapja a nemzetközi szórakoztatóipar ismert alakja, ő tudatosan egy visszafogottabb, szolgálatra épülő életet választott.