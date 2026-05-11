Dubaj luxusa töredékáron: ismerd meg Azerbajdzsán titokzatos fővárosát

A kaukázusi metropolisz, Baku látnivalói egyaránt ötvözik a Selyemút középkori örökségét és az olajbevételekből emelt modern építészeti bravúrokat. A város nem egyetlen korszak lenyomata, hanem az iszlám hagyományok, a szovjet időszak és a nyugatias modernizáció izgalmas elegye, ahol a szűk, macskaköves sikátorok felett futurisztikus felhőkarcolók magasodnak.
Mivel a helyi árak a magyar látogatók számára is kedvezőek, egy bakui kiruccanás kifejezetten pénztárcabarát élmény maradhat. Ha nyárra nem egy zsúfolt tengerpartot, egy kánikulától sújtott mediterrán nagyvárost keresel, az izgalmas, magyarok számára még nagyrészt felfedezetlen azeri főváros tökéletes választás lehet.
Baku felfedezését érdemes az İçəri Şəhər falai között, az óvárosban kezdeni. Ez a negyed Baku lelke, ahol a XII. századi Szűz-torony és a Sirvánsahok XV. századi palotája tanúskodik a város gazdag múltjáról. Az óváros nem csupán egy szabadtéri múzeum, hanem élő városrész, ahol a helyiek a kapualjakban teáznak, a falakon pedig kézzel szőtt szőnyegek száradnak.
A történelmi magon kívül a modern építészet dominál. A világhírű iraki építésznő, Zaha Hadid által tervezett Heydar Aliyev Központ hullámzó, fehér formái a jövőt idézik, míg a város jelképévé vált Lángtornyok az azeriek ősi tűztiszteletére, a zoroasztrizmusra utalnak. Ezek az üvegépületek éjszakánként 10 000 LED-nek köszönhetően óriási fáklyákként világítják be az öblöt. A kultúra iránt érdeklődőknek érdemes ellátogatni az Azerbajdzsáni Szőnyegmúzeumba is, amelynek különleges, felgöngyölt szőnyeget formázó épülete már önmagában is kuriózum.
Azerbajdzsán a „tűz földje”, ami a főváros környékén látványos természeti jelenségekben s megnyilvánul. Maga az ország neve is valószínűleg innen ered: az óperzsa Áturpatakán név jelentése nagyjából annyit tesz, mint „a tűz által védett hely” vagy „a tűz őrzőinek földje”. A tűz kultusza a Yanar Dağ, azaz az „égő hegy” lankáin érhető tetten a leginkább. Itt a föld alól folyamatosan szivárgó földgáz öngyulladása miatt évezredek óta lobog a láng a sziklák mentén. Hasonlóan misztikus hely az Atəşgah, a zoroasztriánus Tűztemplom, ahol a hívők évszázadokon át mutattak be áldozatot az örök láng előtt.
Az ókori Perzsiából származó zoroasztrizmus a világ egyik legősibb, ma is létező dualista vallása, amely a mindenséget a jó és a gonosz erők (Ahura Mazda és Ahriman) örök küzdelmeként értelmezi. Központi eleme a tűz tisztelete, amely a hívők számára az isteni tisztaságot, az igazságot és a fényt jelképezi. A vallás tanításai szerint a követők „jó gondolatokkal, jó szavakkal és jó cselekedetekkel” járulhatnak hozzá a világ rendjének fenntartásához.
A várostól egyórás autóútra fekvő Gobusztáni Nemzeti Parkban – amely 2007 óta UNESCO Világörökségi védelmet élvez – 40 000 éves sziklarajzok között sétálhatunk, de itt található a világ sárvulkánjainak jelentős része is. Ezek a kis kráterek forró láva helyett hideg, szürkés sarat bugyogtatnak fel a mélyből.
Az azeri konyha alapját a gazdag fűszerezés és a friss, helyi alapanyagok adják. A helyi teaházakban (çayxanalar) a fekete teát hagyományos, körte alakú üvegpohárban (armudu) kínálják, amihez gyakran mürəbbét, azaz édes gyümölcslekvárt szolgálnak fel. Érdemes megkóstolni a qutabot, ami egy sajttal vagy zöldfűszerekkel töltött vékony tészta, vagy a tandirban sült friss kenyeret.
A nehezebb ételek kedvelőinek a dolma (töltött szőlőlevél) és a sah plov (koronás rizses hús) kötelező. A legfrissebb sáfrányért, gránátalmáért és kaviárért a Yaşil Bazar (Zöld Piac) a legjobb választás, ahol az árak is kedvezőek maradnak.
Baku felfedezéséhez – amelynek ma már a Forma-1 is komoly reklámot csinál – érdemes kiváltani a BakuCardot, amely ingyenes utazást – benne a reptéri busszal (Airport Express) – és kedvezményeket biztosít. A kártya 24 órára 24 manatba (kb. 5000 forint), 72 órára 45 manatba (kb. 9400 forint), 7 napra pedig 70 manatba (kb. 14 600 forint) kerül. A kártyát megvásárolhatod a repülőtéren, a nagyobb metróállomásokon, turisztikai információs pontokon vagy akár online is.
Budapestről a Wizz Air közvetlen járataival kényelmesen elérhető Azerbajdzsán fővárosa. A menetidő körülbelül 3 óra 40 perc, a jegyárak pedig szezonon kívül kifejezetten barátiak, így Baku ideális célpont egy hosszú hétvégére vagy egy tartalmasabb kulturális körutazásra is.
