Dubaj luxusa töredékáron: ismerd meg Azerbajdzsán titokzatos fővárosát

A kaukázusi metropolisz, Baku látnivalói egyaránt ötvözik a Selyemút középkori örökségét és az olajbevételekből emelt modern építészeti bravúrokat. A város nem egyetlen korszak lenyomata, hanem az iszlám hagyományok, a szovjet időszak és a nyugatias modernizáció izgalmas elegye, ahol a szűk, macskaköves sikátorok felett futurisztikus felhőkarcolók magasodnak.

Mivel a helyi árak a magyar látogatók számára is kedvezőek, egy bakui kiruccanás kifejezetten pénztárcabarát élmény maradhat. Ha nyárra nem egy zsúfolt tengerpartot, egy kánikulától sújtott mediterrán nagyvárost keresel, az izgalmas, magyarok számára még nagyrészt felfedezetlen azeri főváros tökéletes választás lehet.

A bakui Azerbajdzsáni Szőnyegmúzeum különleges formájú épülete, amely egy hatalmas, összetekert szőnyeget mintáz.

Az UNESCO világörökségtől a modernitásig

Baku felfedezését érdemes az İçəri Şəhər falai között, az óvárosban kezdeni. Ez a negyed Baku lelke, ahol a XII. századi Szűz-torony és a Sirvánsahok XV. századi palotája tanúskodik a város gazdag múltjáról. Az óváros nem csupán egy szabadtéri múzeum, hanem élő városrész, ahol a helyiek a kapualjakban teáznak, a falakon pedig kézzel szőtt szőnyegek száradnak.

Baku óvárosa a Szűz-toronnyal és a macskaköves utcák üzleteiben árusított gyönyörű szőnyegekkel és régiségekkel.

A történelmi magon kívül a modern építészet dominál. A világhírű iraki építésznő, Zaha Hadid által tervezett Heydar Aliyev Központ hullámzó, fehér formái a jövőt idézik, míg a város jelképévé vált Lángtornyok az azeriek ősi tűztiszteletére, a zoroasztrizmusra utalnak. Ezek az üvegépületek éjszakánként 10 000 LED-nek köszönhetően óriási fáklyákként világítják be az öblöt. A kultúra iránt érdeklődőknek érdemes ellátogatni az Azerbajdzsáni Szőnyegmúzeumba is, amelynek különleges, felgöngyölt szőnyeget formázó épülete már önmagában is kuriózum.

A Zaha Hadid által tervezett Heydar Aliyev Központ hullámzó, fehér ívei már a jövőbe mutatnak.

Azerbajdzsán, a tűz földjének természeti furcsaságai

Azerbajdzsán a „tűz földje”, ami a főváros környékén látványos természeti jelenségekben s megnyilvánul. Maga az ország neve is valószínűleg innen ered: az óperzsa Áturpatakán név jelentése nagyjából annyit tesz, mint „a tűz által védett hely” vagy „a tűz őrzőinek földje”. A tűz kultusza a Yanar Dağ, azaz az „égő hegy” lankáin érhető tetten a leginkább. Itt a föld alól folyamatosan szivárgó földgáz öngyulladása miatt évezredek óta lobog a láng a sziklák mentén. Hasonlóan misztikus hely az Atəşgah, a zoroasztriánus Tűztemplom, ahol a hívők évszázadokon át mutattak be áldozatot az örök láng előtt.