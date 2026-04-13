Nemcsak a ruháját, a szemöldökét is elhagyta Kylie Jenner – fotó

Kylie Jenner ezúttal nemcsak a fantasztikus alakját mutatta meg ruha nélkül a kameráknak, hanem egy meghökkentő döntést is hozott: megvált a szemöldökeitől.

A modell a Vanity Fair magazin fotózásán vett részt, ahol nemcsak alsóneműben, hanem még anélkül is pózolt, sőt, a szemöldökét is kiszőkítették. A Kardashian-Jenner család legfiatalabb tagja ekkor egy nemrég kezdődött hobbijáról is mesélt: a pókerről.

Két éve egy baráti utazáson a fiúk pókereztek, és én nem tudtam, mit csinálnak. Ekkor tanították meg, hogyan kell játszani.

Ezután a modell a versenyeket is követni kezdte, és elmondta, hogy nagyon versengő típus, ezért szereti ennyire ezt a kártyajátékot. Jenner több játéktippet is megosztott a magazin csatornáján, valamint tanácsokat adott a sikerhez.

