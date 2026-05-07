A 41 éves Kardashian-nővér döbbenetes részletet árult el múltjáról. Khloé Kardashiant tudtán kívül bedrogozták a Coachella fesztiválon.

Khloé Kardashiant tudta nélkül bedrogozták a Coachella fesztiválon (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Khloé Kardashian Coachella fesztiválos élményéről vallott Állítása szerint tudtán kívül drogot fogyasztott, amitől teljesen elvesztette a kontrollt

A 41 éves Kardashian nővér végül a fürdőszobába menekült és órákra bezárkózott.

Khloé Kardashian sokkoló vallomása: bedrogozták a Coachellán

Khloé Kardashian podcast műsorában egy múltbéli traumáról vallott. A sztár elmondása szerint évekkel ezelőtt, első és egyetlen Coachella látogatása során olyan italból ivott egy partin, amely feltehetően drogot tartalmazott. A 41 éves Kardashian-nővér azonban hozzátette, nem gondolja, hogy valaki szándékosan akarta volna bedrogozni, inkább arról lehetett szó, hogy nem tudta, milyen közegbe került. Khloé szerint a buliban szinte mindenki tudta, hogy az italokban valamilyen szer van, ő azonban erről semmit sem sejtett. Elmondása alapján egy ’juice’ nevű italból ivott, majd rövid időn belül furcsán kezdte érezni magát. Úgy fogalmazott, hirtelen teljesen elveszítette a kontrollt, és nem értette, mi történik vele.

Khloé Kardashian bemenekült a fürdőszobába

Khloé Kardashian bevallotta, hogy a coachellás élmény rendkívül ijesztő volt számára. Azt mondta, annyira bepánikolt, hogy órákra bezárkózott a fürdőszobába, miközben a többiek próbálták rávenni, hogy jöjjön ki. Ő azonban képtelen volt megnyugodni, mert úgy érezte, teljesen elveszítette a kapcsolatot a valósággal:

Csak utólag jöttem rá, mi is történt valójában, vagyis hogy drogos állapotban voltam, és mindenki kiabált velem, mert nem akartam kijönni a fürdőszobából. De megijedtem.

Elmondása szerint korábban soha nem tapasztalt még hasonlót. A sztár szerint az eset olyan mély nyomot hagyott benne, hogy azóta sem ment vissza a Coachella fesztiválra. És bár testvérei és barátai az elmúlt években rendszeresen részt vettek rajta, ő tudatosan távol maradt az eseménytől.

Khloé Kardashian botrányáról is őszintén vallott

A podcastben Khloé nemcsak a Coachellán történtekről vallott, hanem a korábbi ittas vezetési ügyét is felidézte. A reality-sztárt 2007-ben tartóztatták le ittas vezetés miatt, amikor mindössze 22 éves volt. Elmondása szerint az őrizetben töltött idő rendkívül traumatikus élmény volt számára. Azt állította, hogy egy cellába került több mint húsz nővel, és teljesen kiszolgáltatottnak érezte magát. És bár végül a túlzsúfoltság miatt csak néhány órát töltött bent, az élmény örökre megváltoztatta.