„Teljesen kikészültem, azóta soha nem alszom teljes sötétségben” – nem titkolja tovább, kísértettel találkozott a sztármami

Sokkoló kijelentést tett Khloé Kardashian. A népszerű reality-sztár ugyanis saját podcastjában arról mesélt meghívott vendégjének, Savas Oguznak, hogy egy szellemmel találkozott az éjszaka közepén. Egy olyan kisértettel ráadásul, ami meg is érintette őt, amitől teljesen kirázta őt a hideg és az este további részében aludni sem mert.

Szellemmel találkozott Khloé Kardashian Fotó: Pexels

Az egész az oaksi házamban történt, True (Khloé lánya) és az én szobám egy folyosó két végén volt. Kissé keskeny volt, fából készült. Aludtam, amikor hirtelen lépéseket hallottam. True akkor még kisbaba volt, kiságyban aludt és sosem mászott ki belőle, így furcsálltam, hogy azt hallom, valaki végigsétál a folyosón. Ránéztem a babamonitorra, de láttam, hogy True békésen alszik, ezért visszafeküdtem. Amint azonban becsuktam a szemem éreztem, ahogy valaki vagy valami végigsimít a hajamon

- emlékezett vissza rémisztő élményére Khloé, aki ezt követően becsukott szemekkel magában azt mantrázta, hogy tűnjön el a szellem.

Kinyitottam a szemem és nem volt ott semmi. Teljesen kikészültem. Tényleg megsimogtta a hajam. Azóta soha nem alszom teljes sötétségben

- idézte őt az UNILAD.