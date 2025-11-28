Felszisszentek a rajongók: Khloé Kardashian kínos megjegyzést tett Kylie Jenner melleire

A The Kardashians új részében Khloé Kardashian kínos megjegyzést tett Kylie Jenner testére és életére. Az erről készült felvétel pillanatok alatt elterjedt a közösségi médiában, és ismét a Kardashian-Jenner család testkép körüli témáira irányította a figyelmet.

Khloé Kardashian, ha tehetné húgával, Kylie Jenner-rel cserélne testet

(Fotó: WALTER/BESTIMAGE/Northfoto)

Khloé Kardashian kínos megjegyzést tett húga mellére

Khloe Kardashian csütörtökön a The Kardashians című műsorban kínos vallomást tett húga, Kylie Jenner melleiről, miután a producerek megkérdezték tőle, hogy melyik testvérével cserélne testet. A kérdést egy promóciós videó ihlette, amelyet Khloé Kardashian Kris Jennerrel együtt forgatott a Freakier Friday folytatásához, amely még augusztusban került a mozikba. A sztár erre válaszul nyíltan bevallotta, hogy ha tehetné, Kylie Jennerrel cserélne teste, mert szerinte húga élete „meseszerű”, tele luxussal, szabadsággal és olyan baráti körrel, amely minden fiatal nő álma lenne. Khloé Kardashian nem kertelt, kendőzetlen őszinteséggel megnyilvánult Kylie Jenner testéről is.

Kicsit Hófehérke, de kicsit Pretty Woman is. És nagyon szeretném tudni, milyen érzés lehet azokkal a mellekkel rendelkezni.

A 41 éves Good American alapítója később arra is kitért, hogy hosszú éveken át küzdött önbizalomhiánnyal, és a testével kapcsolatos kritikák gyakran nyomták rá bélyegüket mindennapjaira.

Khloé Kardashian sokáig küzdött testképzavarral és önbizalomhiánnyal

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

A rajongók két táborra szakadtak

Khloé Kardashian megjegyzése pillanatok alatt felrobbantotta a közösségi médiát. A rajongók két táborra szakadtak. Voltak, akik szerint a sztár bátor volt, és végre valaki a családból kimondta, hogy a hírességek is küzdenek a testképzavarral és az önbizalomhiánnyal. Mások azonban úgy vélték, a 41 éves valóságshow sztár túl messzire ment akkor, amikor ennyire konkrétan beszélt húga testéről.

Kylie Jenner minden részletet megosztott rajongóival a mellműtétjével kapcsolatban

(Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/Northfoto)

Kylie Jenner mellműtétje

Khloé Kardashian kínos válasza mindössze néhány hónappal azután hangzott el, hogy Kylie Jenner részletesen beszámolt a mellműtétjéről. A 28 éves Jenner-lány még 2023-ban ismerte el először, hogy mellnagyobbítást csináltatott 19 évesen. Majd két évvel később Kylie Jenner TikTok oldalán osztotta meg a plasztikai beavatkozás részleteit az egyik rajongója buzdítására.

445 köbcenti, közepes profil, félig az izom alatt!!!!! Szilikon!!! Garth Fisher!!! Remélem, ez segít lol.

Kylie Jenner plasztikai sebésze, Dr. Garth Fisher legfőképpen arról híres, hogy ő áll a Kardashian- és Jenner család számos beavatkozása mögött. Többek között ő végezte el Kris Jenner arcplasztikáját is.