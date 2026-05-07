A rendőrök is ledöbbentek: rálőtt egy fiatalra a híres rapper, majd elment fellépni

A hatóságok őrizetbe vettek egy amerikai rappert, akit azzal gyanúsítanak, hogy április végén rálőtt egy 18 éves fiatalra egy floridai strandon, majd néhány órával később fellépett egy helyi szórakozóhelyen.

A rappert gyilkossági kísérlettel vádolják

A 26 éves Donald Anderson, művésznevén Jayy Wick ellen a Bay Megyei Seriffhivatal indított eljárást a Panama City Beachen történt lövöldözés miatt. Letartóztatását május 6-án jelentették be, több mint tíz nappal az eset után.

A nyomozók szerint a lövöldözés április 25-én történt, amikor Anderson állítólag többször is rálőtt a tinédzserre. A hatóságok közlése szerint a férfi ezt követően úgy folytatta az estét, „mintha mi sem történt volna”. A feltételezett incidens után Anderson még aznap fellépett a panamavárosi Vibez Night Clubban.

A seriffhivatal szerint egy, az előadóhoz köthető biztonsági őr azt vallotta a nyomozóknak, hallotta a lövéseket, majd rátalált a sérült fiatalra. A férfi állítólag ezután a strandtól távolabb, egy járdára vitte az áldozatot. Egyelőre nem derült ki, hogy Anderson és az áldozata ismerték-e egymást.

Donald Anderson a Georgia állambeli Cordele városából származik, és Jayy Wick néven vált ismertté a rapszíntéren. A hírnevet főként a 2025-ben megjelent „Pork Chop Sammich” című albuma hozta meg számára, amelyet több mint ötmillió alkalommal streameltek a Spotify-on, ahol több mint félmillió követővel rendelkezik.

A rendőrség közölte, hogy a nyomozók Atlantáig követték Andersont, ahol végül őrizetbe vették. A letartóztatás során egy lőfegyvert is lefoglaltak nála. A rappert elsőfokú gyilkossági kísérlettel vádolják, jelenleg Floridába történő kiadatására vár - írja a People.