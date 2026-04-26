Khloé Kardashian bevallotta: alig meri felhívni testvéreit, ha segítségre szorul

Khloé Kardashian elmondása szerint ő az az ember, akit mindenki felhív, amikor segítségre van szüksége. Ennek ellenére bevallotta, hogy számára nagyon nehéz segítséget kérni.

Khloé Kardashian nem tud testvéreitől segítséget kérni Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Khloé Kardashian tanulságai

A 41 éves Kardashian arról is beszélt, hogy ezen jelenleg a terapeutájával dolgozik. Első gondolata az lenne, hogy felhívja Kim Kardashiant, de ilyenkor elbizonytalanodik, mert úgy érzi, testvére ügyvédnek tanul, négy gyermeke van, és rendkívül elfoglalt.

Az agyamban ez így van, de tudom, hogy Kimet ez nem érdekli. Mindig azt mondja, hogy hívjam fel

- fogalmazott.

A podcastban vendégeskedő sztár azt is elmondta, hogy ő a legjobb „emberismerő” a testvérei közül; ez azonban nem vonatkozik a romantikus kapcsolataira. Khloé szerint legfiatalabb testvérei, Kylie Jenner és Kendall Jenner szintén különösen ügyesek mások megítélésében.

Nagyon realisták és kiegyensúlyozottak, és nagyon óvatosak. De úgy érzem, muszáj is annak lenniük, mert másképp nőttek fel, mint mi

- mondta, arra utalva, hogy fiatal koruktól kezdve kamerák előtt élték az életüket.

Khloé arról is beszélt, milyen bölcsességekre tett szert testvéreivel az évek során a reflektorfényben - különös tekintettel arra az elképzelésre, hogy „nem minden pénz jó pénz”.

A platformunk erős, és nem csak azért csinálhatunk dolgokat, hogy valamit csináljunk. Át kell gondolnunk, mit teszünk, és a döntéseinknek hitelesnek kell lenniük

- mondta.

Khloé ugyanakkor hozzátette, nem hibáztatja magát a múltbeli döntései miatt. Példaként említette, hogy fiatalon népszerűsített olyan dolgokat, amelyekről idősebb fejjel már úgy érzi, nem feltétlenül hisz bennük - ez szimplán csak korral járó változás - írja a People.