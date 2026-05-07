Az élete is veszélyben volt? Megszállott férfi támadt András hercegre

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 07. 21:20
Komoly biztonsági incidens történt András herceg közelében: egy símaszkos férfit vettek őrizetbe, miután állítólag fenyegetően lépett fel a brit királyi család kegyvesztett tagjával szemben.

A beszámolók szerint a férfi május 6-án este, fél nyolc körül közelítette meg András herceget, miközben az éppen a kutyáit sétáltatta új otthona közelében.

András herceg támadás áldozata lett
A gyanúsított állítólag egy autóból ugrott ki, miközben kiabált, majd a herceg személyi védelmének tagjai azonnal a földre vitték. A férfi ezután elmenekült, és futva próbálta követni az autót, amellyel András emberei távoztak a helyszínről.

A rendőrök röviddel később elfogták a férfit, akinél egy támadásra alkalmas eszközt is találtak. A hatóságok kihallgatták, de az ügyet jelenleg nem terrorcselekményként kezelik. Információk szerint az egyik vizsgálati irány az, hogy a gyanúsított megszállott módon érdeklődhetett a herceg iránt.

A Buckingham-palota a Daily Star szerint nem kommentálta az esetet.

 

