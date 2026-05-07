„Ti kapzsi rohadékok, elég volt!” - célt ért a liverpooli szurkolók tüntetése

Az FC Liverpool márciusban bejelentette, hogy a következő három szezonban rendre emelni fogja a jegyárakat, ami szurkolói tiltakozásokhoz vezetett két mérkőzésen az Anfield Roadon. A drukkerek célt értek, ma a klub újabb bejelentést tett, eszerint a 2027/28-as szezonra befagyasztja a jegyárakat, de a következő szezonra továbbra is 3%-os emelést tervez. A Spirit of Shankly szurkolói csoport üdvözli a klub döntését, miután a hetekig tartó nézeteltérések miatt Billy Hogan vezérigazgató a múlt hónapban e-mailt küldött a bérleteseknek, hogy részletesen elmagyarázza a döntés hátterét.

A liverpooli szurkolók nem hagyták szó nélkül a jegyárak növelésének tervét Fotó: AFP

A Liverpool eredetileg azt tervezte, hogy a következő három szezonban az inflációval arányosan emeli a jegyárakat, ami körülbelül 7,3%-os emelkedést jelentett volna. Úgy vélték, ez a lépés további 1,2 millió font bevételt hozna a klubnak. A döntést azonban heves reakciók követték, sokan csatlakoztak a „No Pound in the Ground” kezdeményezéshez, amit a jegyárak folyamatos emelése ellen indítottak.

A Fulham elleni 2–0-ra megnyert hazai mérkőzésen a stadionban „Ti kapzsi rohadékok, elég volt!” skandálások hallatszottak.

A Kop tribünön felemelt transzparensen az állt: „Nem, a jegyárak emelésére!” A tiltakozások a következő héten, a Crystal Palace elleni meccsen is folytatódtak, és a klub honlapján a Vörösök kifejtették, miért tervezik most az árak befagyasztását 2027-től, miután a kérdésről újra megkezdődtek a tárgyalások a Szurkolói Tanáccsal - írja a Liverpool Echo.

A liverpooli vezetők hallgattak a drukkerekre

„Márciusban a klub megerősítette azt a jegyárazási tervet, amely szerint az általános belépők áremelkedése három szezonon át az infláció mértékére korlátozódik, miközben a junior és a helyi jegyek ára továbbra is 9 fonton marad. A klub most megerősítheti, hogy a 2026–27-es szezonban az általános belépőjegyek ára 3 százalékkal emelkedik az infláció mértékével arányosan, majd a 2027–28-as szezonban az árak befagyasztásra kerülnek" - írta a klub, vagyis célba ért a szurkolók tüntetése.