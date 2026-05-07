Elfogytak a szavak: mezítláb, egy kórház előtt hagyta magára gyermekeit a kegyetlen anya

Egy 58 éves floridai nőt, Sandra Teague-et azzal vádolnak, hogy a család egyik kutyájának pusztulása miatt feldühödve magára hagyta három gyermekét egy kórház előtt. A nőt a múlt héten tartóztatták le, és háromrendbeli gyermekelhanyagolás, valamint gyermekelhagyás miatt indult ellene eljárás.

Az egyik gyermek elmondása szerint az anyjuk kiabált velük, azután őt és a testvéreit is magára hagyta

A szívtelen anya magára hagyta a védtelen gyerekeket

A nyomozás április 30-án vette kezdetét, amikor a kórház dolgozói értesítették a hatóságokat arról, hogy egy kiskorú fiú mezítláb, egyedül érkezett a sürgősségi osztályra. A fiatal ekkor elmondta a személyzetnek, hogy az édesanyja feldúlt állapotban vitte oda, majd otthagyta. A fiú arról is beszélt, hogy két fiatalabb testvére szintén a közelben tartózkodik, felügyelet nélkül. A rendőrök később meg is találták a gyerekeket, az út mellett sétálva.

A három kiskorú ezt követően egy feszült és kaotikus családi környezetről számolt be. Elmondásuk szerint az édesanyjuk viselkedése azon a reggelen vált különösen szélsőségessé, amikor megtudta, hogy ismét elpusztult egy kutyájuk: mint kiderült, nem az volt az első alkalom, hogy elvesztették a család egy házi kedvencét. A vallomásban az is szerepelt, hogy a fiú szerint az édesanyjuk jobban szerette a kutyákat, mint őket és már többször magukra hagyta őket, akár éjszakára is. Az incidens napján Teague autóval vitte el a gyerekeit a kórházhoz, ahol kirakta őket a járműből. Amikor az egyikük megpróbálta felvenni a cipőjét, az anya állítólag rákiabált, hogy nem viheti magával, mert ő vásárolta, így az „az övé”.

A rendőrök ezt követően felkeresték a nőt, aki épp egy babára vigyázott: Teague ekkor állítólag kijelentette, hogy már nem akar gondoskodni a gyermekeiről, akiket a kutya halálával vádolt. Később beismerte, valóban ő vitte el a gyerekeket a kórházhoz és hagyta ott őket, ugyanakkor azzal védekezett, hogy szerinte a kórház biztonságos hely volt a számukra. A beszámolók szerint a házban erős ürülékszagot lehetett érezni, hatalmas volt a kosz, mialatt több kutyát és más állatot is tartottak a lakásban, akiket szintén elhanyagoltak.