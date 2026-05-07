Ötször élte túl a rákot a 20 éves fiatal: most ismét halálos betegséggel küzd

Szomorú történetet osztott meg a nyilvánossággal egy édesapa, akinek a 20 éves fia korábban már öt alkalommal nézett szembe a rákkal, ötéves kora óta, és jelenleg is egy súlyos betegséggel küzd. A Londonban élő Conor Hardingnál először csontvelői leukémiát diagnosztizáltak 2010-ben, miután egy tartós, nem múló gombás fertőzésen esett át, majd a sikeres kezelés után hétévesen egy szemvizsgálat kimutatta, hogy megduzzadt a látóidege. Conort ekkor beutalták a Great Ormond Street Kórházba, ahol lumbálpunkciót, avagy gerinccsapolást végeztek rajta, amelyből kiderült, hogy központi idegrendszeri leukémiája van.
A fiú az ezt követő kezelés után még háromszor esett vissza: 13, 16, majd 20 éves korában. Tavaly szeptemberben Conor – aki egyébként kőművesként dolgozik, és az édesanyjával, Julian Swabyval él együtt –, ismét bekerült a sürgősségire, miután már hetek óta fejfájás kínozta, a vizsgálatokat követően pedig kiderült, hogy 4. stádiumú glioblasztómában szenved, ami az agydaganat legagresszívabb típusa, így most ismét kemoterápián és sugárkezelésen kell átesnie, valamint meg is műtötték. Márciusban a helyzet még komolyabbá vált, amikor az apa, Trevor elmondása szerint újabb három daganatot fedeztek fel Conor agyának hátsó részén.
Az agresszív rák - amely évente körülbelül 3000 britet sújt –, kezelése során a diagnosztizált betegeket általában megoperálják, és igyekeznek a daganat lehető legnagyobb részét eltávolítani. Ezt követően naponta sugárkezelésen és kemoterápián esnek át hat héten keresztül, majd ezután csökkentik a gyógyszerek adagját. A sugárterápiát ezután további tumorsejtek elpusztítására és azok kezelésére lehet bevetni azoknál, akik nincsenek elég jó állapotban a műtéthez, azonban a rák mindössze hét hét alatt megduplázódhat. A Brain Tumor Charity nevű jótékonysági szervezet szerint a betegek többségének várható élettartama a diagnózist követően mindössze 15 hónap.
Már annyiszor hallottam, hogy tulajdonképpen semmit sem éreztem
- idézte fel a pillanatot Conor, amikor megtudta, hogy ismét rákban szenved, mialatt az édesapja azt is elárulta, a fia élete egy jelentős részét kórházban töltötte, mialatt megszámlálhatatlan sugárterápián, kemoterápián és más kezelésen esett át.
Trevor most adománygyűjtéssel és jótékonysági maratonok lefutásával igyekszik felhívni a figyelmet erre a betegségre, valamint támogatást szerezni a gyógymód kutatására.
Bármi, amivel segíthetek, hatalmas eredményt jelent majd számomra. Amennyiben sikerült adományokat gyűjteni és felhívni a figyelmet erre a betegségre, annak érdekében, hogy más családoknak ne kelljen átélniük azt, amin most mi megyünk keresztül, az nagyszerű lenne
- mondta el a férfi, a The Sun beszámolója szerint.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.