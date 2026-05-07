Ötször élte túl a rákot a 20 éves fiatal: most ismét halálos betegséggel küzd

Szomorú történetet osztott meg a nyilvánossággal egy édesapa, akinek a 20 éves fia korábban már öt alkalommal nézett szembe a rákkal, ötéves kora óta, és jelenleg is egy súlyos betegséggel küzd. A Londonban élő Conor Hardingnál először csontvelői leukémiát diagnosztizáltak 2010-ben, miután egy tartós, nem múló gombás fertőzésen esett át, majd a sikeres kezelés után hétévesen egy szemvizsgálat kimutatta, hogy megduzzadt a látóidege. Conort ekkor beutalták a Great Ormond Street Kórházba, ahol lumbálpunkciót, avagy gerinccsapolást végeztek rajta, amelyből kiderült, hogy központi idegrendszeri leukémiája van.

Ismét súlyos betegséggel küzd a 20 éves fiatal

Újabb halálos betegséggel küzd a fiatal

A fiú az ezt követő kezelés után még háromszor esett vissza: 13, 16, majd 20 éves korában. Tavaly szeptemberben Conor – aki egyébként kőművesként dolgozik, és az édesanyjával, Julian Swabyval él együtt –, ismét bekerült a sürgősségire, miután már hetek óta fejfájás kínozta, a vizsgálatokat követően pedig kiderült, hogy 4. stádiumú glioblasztómában szenved, ami az agydaganat legagresszívabb típusa, így most ismét kemoterápián és sugárkezelésen kell átesnie, valamint meg is műtötték. Márciusban a helyzet még komolyabbá vált, amikor az apa, Trevor elmondása szerint újabb három daganatot fedeztek fel Conor agyának hátsó részén.

Az agresszív rák - amely évente körülbelül 3000 britet sújt –, kezelése során a diagnosztizált betegeket általában megoperálják, és igyekeznek a daganat lehető legnagyobb részét eltávolítani. Ezt követően naponta sugárkezelésen és kemoterápián esnek át hat héten keresztül, majd ezután csökkentik a gyógyszerek adagját. A sugárterápiát ezután további tumorsejtek elpusztítására és azok kezelésére lehet bevetni azoknál, akik nincsenek elég jó állapotban a műtéthez, azonban a rák mindössze hét hét alatt megduplázódhat. A Brain Tumor Charity nevű jótékonysági szervezet szerint a betegek többségének várható élettartama a diagnózist követően mindössze 15 hónap.

Már annyiszor hallottam, hogy tulajdonképpen semmit sem éreztem

- idézte fel a pillanatot Conor, amikor megtudta, hogy ismét rákban szenved, mialatt az édesapja azt is elárulta, a fia élete egy jelentős részét kórházban töltötte, mialatt megszámlálhatatlan sugárterápián, kemoterápián és más kezelésen esett át.