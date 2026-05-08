Hihetetlen, de igaz – A limonádé mentette meg a szerelem városát a pusztító pestisjárványtól

Franciaország nagy részét letarolta a 17. századi pestisjárvány, de akadt egy város, amelyre kevésbé sújtott le a halálos kór. Ezt pedig talán nem a véletlennek köszönhették a párizsiak, hanem egy finom és frissítő üdítőnek. Hogy lehetséges ez? Mutatjuk!

Limonádéval a pestisjárvány ellen? Így menekült meg Párizs a fekete haláltól

Pestisjárvány Párizsban: a történelem néha furcsa véletleneket produkál

A pestis terjedésének mechanizmusát ma már jól ismerjük. A betegséget hordozó bolhák a patkányokról emberre ugrálva adták tovább a fertőzést. Amikor a rágcsálók elpusztultak, a bolhák új gazdát kerestek – és ha épp úgy alakult – egy embert.

Ez a láncreakció megállíthatatlan volt. Párizsban azonban mintha valaminek mégis sikerült volna megfékeznie, de magyarázatot nem találtak a jelenségre. A városban ugyanúgy hemzsegtek a patkányok, mint bárhol máshol. A zsúfolt utcák, a szűk sikátorok ideális környezetet jelentettek számukra. A pestisjárvány mégsem okozott végeláthatatlan, tömeges pusztítást.

Mi fékezte meg a pestisjárványt a szerelem városában?

Az 1600-as évek közepén a citrom – ez az addig ritka és drága gyümölcs – hirtelen elérhetőbbé vált az emberek számára. A kereskedelem felpörgött, és vele együtt egy új ital is divatba jött. Nem nehéz kitalálni; ez az ital a limonádé volt.

Az olasz városokból induló hullám gyorsan elérte Párizst. A frissítő ital csekély idő alatt valódi státuszszimbólummá vált, később pedig a szélesebb rétegekben is elterjedt. Egyre több citrom fogyott, egyre több héj került az utcákra – és ez a jelentéktelennek tűnő eseménysorozat hozta a fordulatot.

Limonádé a pestis ellen?

Így harcolt a limonádé a pestis ellen

A kidobott citromhéjak ott voltak a szemétben, a csatornákban, a Szajna partján. Mindenhol, ahol a patkányok is tanyáztak. Szerencsére, hiszen a citrusfélék héja, így a citromé is limonént tartalmaz – egy olyan vegyületet, amely elpusztítja a bolhákat és azok lárváit is. A rágcsálók érintkeztek vele, sőt, el is fogyasztották a limonádéból megmaradt, kifacsart héjakat. A bolhák száma pedig csökkent, így a pestis sem terjedt már olyan megállíthatatlan gyorsasággal, mint azelőtt.