15 évet kaphat a drogdíler, aki a Matthew Perry halálát okozó szert eladta

A Jóbarátok sztárja, Matthew Perry halálának ügyében újabb döntés született a napokban: a kaliforniai szövetségi ügyészek 15 éves börtönbüntetést javasoltak annak a nőnek, aki ketamint szállított a színésznek a tragédia előtti napokban.

Matthew Perry az 1994-ben induló Jóbarátok című sorozattal tett szert világhírnévre, Chandler Bing karakterébe bújva (jobb szélső) / Fotó: Warner Bros. Television / Northfoto

Matthew Perry tragédiája után az elvarratlan szálak végre rendeződnek

A Ketamin királynőként is emlegetett Jasveen Sangha 2019 óta nagyszabású drogcsempész-hálózatot működtetett hollywoodi otthonából. Állítások szerint a 42 éves Sangha Matthew Perry halála után is folytatta a metamfetamin és ketamin értékesítését, valamint a 2019-es eset után is, amikor Cody McLaury néhány órával azután halt meg, hogy Sangha négy ampulla ketamint adott el neki.

Tavaly Sangha bűnösnek vallotta magát droggal kapcsolatos ingatlan fenntartásában, ketamin terjesztésében, valamint halált vagy súlyos testi sértést okozó kábítószer terjesztésében. Ezzel elismerte, hogy egy másik dílerrel együttműködve több tucat ampulla ketamint adott el a Jóbarátok színészének, többek közt azt az adagot is, amely a halálát okozta Pacific Palisades-i otthonában. Az 54 éves sztárt 2023 októberében találták holtan egy jakuzziban.

A boncolás megerősítette, hogy Perry halálát a ketamin akut hatásai okozták. Bár a színész állítólag ketamininfúziós terápián vett részt szorongás és depresszió miatt, a szert illegálisan is beszerezte az orvosi ellátáson kívül. A nyomozás megállapította, hogy bentlakásos asszisztense, Kenneth Iwamasa adta be a halálos adag ketamint, amely Sanghától származott.

2023 szeptemberének végén kezdett intravénás ketamint vásárolni a Jóbarátok egykori sztárja. Egy hónappal később felvette a kapcsolatot Erik Fleming egykori producerrel és drogprevenciós szakemberrel. Sangha vádalkuja szerint a szakemberrel együttműködve látták el Matthewt ketaminnal. A halála hónapjában állítólag 51 ampullát adtak el Iwamasának. Úgy tudni, Iwamasa Perry halálának napján három ampullát adott be neki.

Fleming, Iwamasa és Plasencia is bűnösnek vallotta magát Perry halálában játszott szerepéért. Plasenciát decemberben két és fél év szövetségi börtönbüntetésre ítélték, három hónappal azután, hogy lemondott orvosi engedélyéről. Egy másik orvost, aki szintén bűnösnek vallotta magát ketamin biztosításában Perry számára, decemberben nyolc hónap házi őrizetre ítéltek - írja a CrimeOnline.