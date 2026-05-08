Vérciki hazugság terjed Szoboszlairól és a Liverpoolról – itt a teljes igazság

A Manchester United elleni vereség (2-3) után Szoboszlai Dominik nehezen viselte, hogy szenzációs góllal és gólpasszal a csapata legjobbja volt ugyan, de így is alulmaradt a Liverpool. A pályáról lesétálva a mezét díszítő Premier League-logót mutatta a gúnyolódó hazai drukkereknek, ezzel jelezve: azért még a Vörösök a regnáló angol bajnokok – ha már nem is sokáig. A címvédésre semmi esélye Arne Slot vezetőedző csapatának, amely az idei szezonban már 18 vereséget szenvedett el (ebből 11-et a PL-ben). Visszatetsző gesztusa miatt Szoboszlaira kritikák tömkelege zúdult a közösségi oldalakon még a sajátjai táborából is, de egy tömegesen visszatérő beszólás az egész csapatának szólt – minden alap nélkül.
„Minden idők legrosszabb PL-címvédője”; „A valaha volt leggyengébb Premier League-bajnok” – vágták rengetegen Szoboszlai fejéhez az MU-szurkolók felé címzett mutogatása láttán. Csakhogy ennek köze sincs a valósághoz.
A Liverpool jelenleg, három fordulóval a szezon vége előtt 58 ponttal a tabella 4. helyén áll. Ezzel máris messze jobb, mint az 1992 óta tartó Premier League-történet leggyengébb címvédője: a 2015/16-os győztes Leicester City a következő évben 44 ponttal a 12. helyig zuhant vissza. A Chelsea 2015-ben aranyérmes csapata sem szerepelt sokkal jobban a következő idényben, 50 pontot gyűjtve a 10. pozícióban végzett. Vagyis Szoboszlaiék már most messze sikeresebbek ennél a két angol címvédőnél – és még másik hármat is megelőzhetnek.
Ha csak a jelenlegi pozícióját megőrzi a Pool a PL-tabellán, akkor a helyezést tekintve előrébb végez a 2016/17-ben bajnok Chelsea következő évi csapatánál (5. hely, 70 ponttal). A következő három fordulóban pedig még pontszámban is túlszárnyalhatják az 1994/95-ös aranyérmes Blackburn Rovers, és a 2012/13-as győztes Manchester United címvédőként nyújtott teljesítményét: előbbi 61, utóbbi 64 ponttal egyaránt a tabella 7. helyén kötött ki.
Szoboszlaiék legközelebb szombaton (13.30, tv: Spíler 1) a Chelsea-t fogadják az angol bajnokság 36. fordulójában.
