Vérciki hazugság terjed Szoboszlairól és a Liverpoolról – itt a teljes igazság

A Manchester United elleni vereség (2-3) után Szoboszlai Dominik nehezen viselte, hogy szenzációs góllal és gólpasszal a csapata legjobbja volt ugyan, de így is alulmaradt a Liverpool. A pályáról lesétálva a mezét díszítő Premier League-logót mutatta a gúnyolódó hazai drukkereknek, ezzel jelezve: azért még a Vörösök a regnáló angol bajnokok – ha már nem is sokáig. A címvédésre semmi esélye Arne Slot vezetőedző csapatának, amely az idei szezonban már 18 vereséget szenvedett el (ebből 11-et a PL-ben). Visszatetsző gesztusa miatt Szoboszlaira kritikák tömkelege zúdult a közösségi oldalakon még a sajátjai táborából is, de egy tömegesen visszatérő beszólás az egész csapatának szólt – minden alap nélkül.

Szoboszlai Dominik vállán a bajnoki címvédőnek dukáló PL-logó Fotó: Liverpool FC

„Minden idők legrosszabb PL-címvédője”; „A valaha volt leggyengébb Premier League-bajnok” – vágták rengetegen Szoboszlai fejéhez az MU-szurkolók felé címzett mutogatása láttán. Csakhogy ennek köze sincs a valósághoz.

Szoboszlai reminding the United fans who the current champions are 💪 pic.twitter.com/K9sggL4216 — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) May 3, 2026

Szoboszlai Dominik csapata nem a leggyengébb PL-címvédő

A Liverpool jelenleg, három fordulóval a szezon vége előtt 58 ponttal a tabella 4. helyén áll. Ezzel máris messze jobb, mint az 1992 óta tartó Premier League-történet leggyengébb címvédője: a 2015/16-os győztes Leicester City a következő évben 44 ponttal a 12. helyig zuhant vissza. A Chelsea 2015-ben aranyérmes csapata sem szerepelt sokkal jobban a következő idényben, 50 pontot gyűjtve a 10. pozícióban végzett. Vagyis Szoboszlaiék már most messze sikeresebbek ennél a két angol címvédőnél – és még másik hármat is megelőzhetnek.

Minden idők legrosszabb Premier League-címvédői: a 2015/16-os bajnok Leicester City: címvédőként 12. helyezés (44 ponttal)

címvédőként 12. helyezés (44 ponttal) a 2014/15-ös bajnok Chelsea: címvédőként 10. helyezés (50 ponttal)

címvédőként 10. helyezés (50 ponttal) a 1994/95-ös bajnok Blackburn Rovers: címvédőként 7. helyezés (61 pont) (A tavalyi bajnok Liverpool jelenleg 35 forduló után 58 ponttal 4. a tabellán.)

Ha csak a jelenlegi pozícióját megőrzi a Pool a PL-tabellán, akkor a helyezést tekintve előrébb végez a 2016/17-ben bajnok Chelsea következő évi csapatánál (5. hely, 70 ponttal). A következő három fordulóban pedig még pontszámban is túlszárnyalhatják az 1994/95-ös aranyérmes Blackburn Rovers, és a 2012/13-as győztes Manchester United címvédőként nyújtott teljesítményét: előbbi 61, utóbbi 64 ponttal egyaránt a tabella 7. helyén kötött ki.