„Kezdek szembesülni a valósággal” – így érzi magát James Van Der Beek özvegye három hónappal a férje halála után

James Van Der Beek három hónapja hunyt el rákban, özvegye, Kimberly pedig a mai napig nem tudja feldolgozni a történteket. A feleség a közösségi médiában osztotta meg gondolatait a tragédiát követően.

James Van Der Beek özvegye szívszorító bejegyzést tett közzé a gyászról / Fotó: © Vince Flores / AFF-USA.COM / Northfoto

Így gyászol James van der Beek özvegye

Ha azt mondom, hogy összetört a szívem, az enyhe kifejezés

- írta a filmproducer az Instagramon.

Kimberly elmondta, a gyászt lehetetlen szavakkal kifejezni, és azt érzi, csak most kezd lassanként szembesülni a valósággal, mialatt mindenkinek nagyon hiányzik a férje. A 44 éves özvegy azt is elárulta, néha majdhogynem érzi a párja jelenlétét maga körül, és kapcsolata Istennel az utóbbi időben sokkal erősebbé vált.

A világegyetem fátylai elvékonyodtak. Bízom benne, hogy ez az az út, amelyen nekem és a családomnak mindig is járnunk kellett.

Mint mindig, most is kiemelte, hogy hihetetlenül hálás azért a sok támogatásért, amelyet ő és a családja kap a mai napig. Azt is elmondta, bár sok mindent szeretne még megosztani, mindennek eljön majd az ideje.

Kimberly és James 2010-ben házasodtak össze, és hat gyermeket neveltek: Oliviát, Annabelt, Emiliát, Gwendolynt, Joshuát és Jeremiah-t.

A Dawson és a haverok sztárja 48 évesen hunyt el vastagbélrákban, amelyet 2023-ban diagnosztizáltak nála. A kezelések alatt sem hagyta abba a munkát, később pedig bevallotta: azért dolgozott tovább, hogy ne jelentsen anyagi terhet a családjának. A színész végül 2026. február 11-én vesztette életét.

Bátorsággal, hittel és méltósággal töltötte az utolsó napjait. Sok mindent el tudnánk mondani a kívánságairól, az emberiség iránti szeretetéről és az idő szentségéről. El fognak jönni ezek a napok is

- jelentette be Kimberly, a Page Six beszámolója szerint.