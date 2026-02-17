James Van Der Beek 86 millió forintos adótartozással küzdött a halála előtt!

Generációnk egyik legmeghatározóbb sorozatsztárja volt, halála előtt azonban mégis komoly anyagi nehézségekkel kellett megküzdenie. James Van Der Beek, a Dawson és a haverok sztárja több százezer dolláros adótartozást halmozott fel az utolsó éveiben.

James Van Der Beek halála A Dawson és a haverok sztárja 48 éves korában hunyt el február 11-én vastagbélrák következtében

sztárja 48 éves korában hunyt el február 11-én vastagbélrák következtében James Van Der Beek halálhírét felesége az Instagram oldalán jelentette be

A színész hosszú éveken keresztül küzdött a betegséggel, ami miatt a családnak anyagi nehézségekkel kellett szembenéznie

James Van Der Beek halála előtt barátai segítségével megvásárolta azt 4,8 millió dollár értékű ranchot, amelyen a családjával együtt élt

A barátok egy GoFundMe kampányon keresztül pénzt kezdtek gyűjteni James Van Der Beek özvegyének és a hat gyermeküknek

James Van Der Beek halála előtt hatalmas adóssággal küzdött

A Dawson és a haverok sztárjának utolsó éveiben nemcsak a betegségével kellett megküzdenie, hanem a komoly anyagi nehézségekkel is. James Van Der Beek adótartozása több százezer dollár volt a színész halála előtt. A DailyMail információ alapján, a színész és felesége 2017-ben 95 438,31 dollárt, 2019-ben pedig 173 890,31 dollárt halmoztak fel, ami összesen 269 328,62 dollár, vagyis körülbelül 86 millió forint. Így az IRS, vagyis az Amerikai Egyesült Államok szövetségi adóhatósága jelzálogot jegyzett be ellene és felesége, Kimberly Van Der Beek ellen. Pár évvel később - 2022 áprilisában - azonban feloldották a jelzálogot, miután a tartozás rendezésre került.

Miért lehetett ekkora tartozása James Van Der Beek-nek?

A Dawson és a haverok sztárja hiába volt az egyik legismertebb sorozatszínész a 2000-es években, mégsem keresett semmit az ismétlési jogdíjakból. Ez legfőképpen azért történhetett meg, mert a színész szerződése még egyáltalán nem volt korszerűen összerakva, így a streamingkorszak beköszöntével a sorozatsztár hatalmas bevételi forrástól esett el. A bajt csak tetézte James Van Der Beek vastagbélrák diagnózisa. A színész ugyanis rengeteg kezelésen esett át utolsó éveiben, ami miatt jelentősen megnövekedtek a család költségei és amelyeket a színész halála után sem tudtak teljes mértékben rendezni. Így Kimberly Van Der Beek-nek és gyermekeinek a színész halála után is anyagi nehézségekkel kell megküzdenie.