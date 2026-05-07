Még csak 35 éves volt: rejtélyes balesetben hunyt el a népszerű tévés

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 07. 16:50
A brit Jake Hall 2015-ben csatlakozott a The Only Way Is Essex szereplőgárdájához, a 14–17. évad között szerepelt a népszerű realityben. A televíziós ismertség után a divatvilágban épített karriert saját ruhamárkájával. Mindenkit váratlanul ért a hír, hogy 35 éves korában balesetben elhunyt.

Jake Hallt fiatalon érte a halál
A férfi egy spanyolországi nyaralás során vesztette életét Mallorca szigetén, Santa Margalida térségében. A beszámolók szerint egy este egyedül tért vissza a villába, ahol később holtan találták. A rendőrség egyelőre nem tartóztatott le senkit, ugyanakkor hat embert már kihallgattak, akik a villában tartózkodtak a tragédia idején.

A nyomozók jelenlegi feltételezése szerint Hall balesetet szenvedhetett. Információk szerint elképzelhető, hogy beütötte a fejét egy üvegajtóba, ami végzetes sérülést okozott, de a hatóságok szerint még túl korai biztos következtetéseket levonni.

Egy nyolcéves kislányt hagyott hátra Jake Hall

Jake Hall nyolcéves kislányát, Rivert hagyta hátra. A gyermek édesanyja Misse Beqiri modell és realityszereplő, akivel Hall korábban jegyben járt, kapcsolatuk azonban 2018-ban véget ért.

A tragédia előtt nem sokkal Hall még boldog pillanatokat osztott meg a közösségi oldalán: videóján lányával táncolt, festett és mallorcai pihenését élvezte. A felvétel alatt azóta rengetegen búcsúznak tőle.

Rajongók és hírességek is megrendülten reagáltak a hírre. Anthony Costa, a Blue együttes énekese úgy fogalmazott:

Nagyszerű ember voltál.

Az ITV csatorna, amely a The Only Way Is Essex műsort sugározza, részvétét fejezte ki Hall családjának és barátainak.

A tragédia különösen megrázó, mert idén már a második haláleset történt a realityműsor egykori szereplői között: korábban a 33 éves Jordan Wright is életét vesztette Thaiföldön – írja a Lad Bible.

 

