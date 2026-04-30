86 éves korában elhunyt a zenei legenda: "Igazi törvényen kívüli volt"

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 10:40
86 éves korában meghalt David Allan Coe, az amerikai outlaw country egyik legismertebb, ugyanakkor legmegosztóbb alakja.

David Allan Coe szerda délután, helyi idő szerint 5 óra 8 perckor elhunyt – erősítette meg a zenész képviselője. A legendás énekes-dalszerző egyszerre volt a műfaj ünnepelt úttörője és állandó botrányforrása, így most egy korszak zárult le a halálával.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Elhunyt a legendás énekes

David a countryzene igazi kincse volt, akit imádtak a rajongói. De ami a legfontosabb: valódi törvényen kívüli volt, emellett kiváló énekes, dalszerző és előadó

– állt a közleményben.

Coe a hetvenes években vált ismertté az úgynevezett outlaw country mozgalom egyik meghatározó figurájaként. Olyan dalokkal írta be magát a zenetörténetbe, mint a You Never Even Called Me by My Name vagy a Longhaired Redneck, később pedig a nyolcvanas években a The Ride és a Mona Lisa Lost Her Smile is nagy sláger lett.

Börtönből indult a karrierje

Az énekes 1939-ben született Ohio államban, Akron városában. Mindössze kilencéves volt, amikor javítóintézetbe került, majd élete következő két évtizedének jelentős részét különböző büntetés-végrehajtási intézetekben töltötte. A zenével is ezekben az években kezdett komolyabban foglalkozni.

Szabadulása után, 1967-ben Nashville-be költözött, ahol utcazenéléssel próbált pénzt keresni, miközben dalszerzőként igyekezett hírnevet szerezni magának. Első albuma, a Penitentiary Blues 1970-ben jelent meg, de az áttörést kezdetben inkább más előadók hozták el számára. Tanya Tucker az ő szerzeményével, a Would You Lay with Me (In a Field of Stone) című dallal lett listavezető, míg Johnny Paycheck Coe által írt Take This Job and Shove It című száma szintén első helyig jutott – ez a dal David Allan Coe egyetlen Grammy-jelölését is meghozta.

A művész emellett extravagáns megjelenésével is kitűnt: maszkban, csillogó kabátban és strasszos kalapban lépett színpadra.

Egész karrierjét botrányok kísérték

David Allan Coe neve azonban nem csak a zenéje és stílusa miatt maradt emlékezetes. Karrierje során rendszeresen támadták rasszista sztereotípiák, sértő kifejezések és gyűlöletkeltő szövegek miatt. A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján két olyan underground albumot is kiadott, amelyek különösen durva visszhangot váltottak ki.

A kritikákra az énekes később úgy reagált, hogy szerinte félreértették őt.

Nem nevezhetnek rasszistának vagy fehér felsőbbrendűséget hirdető embernek, mert ez egyszerűen nem igaz

– állította.

Több mint 40 albumot hagyott hátra

A People szerint David Allan Coe több mint negyven stúdióalbumot adott ki, és még azok is elismerik zenei hatását, akik elítélték megosztó kijelentéseit és botrányait. Halálával az amerikai countryzene egyik legvadabb, legellentmondásosabb, mégis megkerülhetetlen figurája távozott.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
