86 éves korában elhunyt a zenei legenda: "Igazi törvényen kívüli volt"

David Allan Coe szerda délután, helyi idő szerint 5 óra 8 perckor elhunyt – erősítette meg a zenész képviselője. A legendás énekes-dalszerző egyszerre volt a műfaj ünnepelt úttörője és állandó botrányforrása, így most egy korszak zárult le a halálával.

Legendás énekesétől búcsúzik a country világa / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Elhunyt a legendás énekes

David a countryzene igazi kincse volt, akit imádtak a rajongói. De ami a legfontosabb: valódi törvényen kívüli volt, emellett kiváló énekes, dalszerző és előadó

– állt a közleményben.

Coe a hetvenes években vált ismertté az úgynevezett outlaw country mozgalom egyik meghatározó figurájaként. Olyan dalokkal írta be magát a zenetörténetbe, mint a You Never Even Called Me by My Name vagy a Longhaired Redneck, később pedig a nyolcvanas években a The Ride és a Mona Lisa Lost Her Smile is nagy sláger lett.

Börtönből indult a karrierje

Az énekes 1939-ben született Ohio államban, Akron városában. Mindössze kilencéves volt, amikor javítóintézetbe került, majd élete következő két évtizedének jelentős részét különböző büntetés-végrehajtási intézetekben töltötte. A zenével is ezekben az években kezdett komolyabban foglalkozni.

Szabadulása után, 1967-ben Nashville-be költözött, ahol utcazenéléssel próbált pénzt keresni, miközben dalszerzőként igyekezett hírnevet szerezni magának. Első albuma, a Penitentiary Blues 1970-ben jelent meg, de az áttörést kezdetben inkább más előadók hozták el számára. Tanya Tucker az ő szerzeményével, a Would You Lay with Me (In a Field of Stone) című dallal lett listavezető, míg Johnny Paycheck Coe által írt Take This Job and Shove It című száma szintén első helyig jutott – ez a dal David Allan Coe egyetlen Grammy-jelölését is meghozta.

A művész emellett extravagáns megjelenésével is kitűnt: maszkban, csillogó kabátban és strasszos kalapban lépett színpadra.

Egész karrierjét botrányok kísérték

David Allan Coe neve azonban nem csak a zenéje és stílusa miatt maradt emlékezetes. Karrierje során rendszeresen támadták rasszista sztereotípiák, sértő kifejezések és gyűlöletkeltő szövegek miatt. A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján két olyan underground albumot is kiadott, amelyek különösen durva visszhangot váltottak ki.