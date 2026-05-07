Új korszak kezdődik? Okostelefont készíthet az OpenAI

Az OpenAI a legnépszerűbb mesterséges intelligencia felületet biztosítja a felhasználóknak, de most már úgy tűnik, eszközöket is szeretne a kezünkbe adni. Ezzel teljesen átalakulhat az okostelefonok működése.

Mit tudhat az OpenAI okostelefonja?

A mesterséges intelligencia (MI) már jó ideje formálja a munkaerőpiacot és a munkafolyamatokat. Egyes híresztelések szerint elképzelhető, hogy az okostelefonok működését is egy MI alapú rendszer fogja meghatározni.

Kuo Ming-Csi elismert technológiai elemző egy olyan közleményt tett közzé X oldalán, amelyben arról beszélnek, hogy az OpenAI a MediaTek, a Qualcomm és a Luxshare együttműködésével okostelefon processzorok fejlesztésén dolgoznak.

Az úgynevezett AI agent megjelenése teljesen átformálhatja az okoseszközök működését. Az alkalmazások helyett MI alapú szoftverrendszerekkel fognak operálni. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó bediktálhatja, milyen feladatot akar elvégeztetni a telefonnal, ami végrehajtja azt. Ehhez a már rendelkezésre álló adatokat, promptokat használja fel a szoftver.

Egyelőre csak részinformációk és pletykák állnak rendelkezésre, ezek alapján a tömeggyártást valószínűleg 2028-ig nem kezdik meg. Az MI alapon működő okostelefonok viszont számtalan olyan lehetőséget rejtenek, amelyek a felhasználói élményt is megváltoztatják. Az MI ugyanis többféle körülményt (áramfogyasztás, memória, összetett részfeladatok) képes figyelembe venni, igazodik a felhasználó igényeihez és viselkedéséhez.

Kuo Ming-Csi bejegyzésének végén még egy vázlat is látható, amely megmutatja, hogyan is festene a felhasználói felület. Látszik rajta, hogy az alkalmazások ikonjai helyett feladatsorok szerepelnek.