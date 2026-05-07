Önző vagy önzetlen? Ebből a személyiségtesztből azonnal kiderül, hogy mekkora az egód

Amikor egy férfinak nagy az egója, azt mindig képes a másik tudtára adni, persze a nők sem maradnak el messze tőlük. Ez azonban nagyon negatívan hathat az emberi kapcsolatokra, legyen szó baráti vagy romantikus viszonyról. Ezért ezzel a személyiségteszttel pillanatok alatt felmérheted, hogy milyen erős benned az önimádat.
A nagy egóval rendelkező emberek száját gyakran hagyják el bizonyos mondatok, amelyek egyértelműen összefüggésbe hozhatók ezzel a negatív tulajdonsággal. Bár többségük teljesen közömbösen hangzik, mégis magukban rejtik a túlzott önbecsülést. Tehát minél többet hajtogatsz az alábbi mondatok közül – különösen olyan szituációkban, amikor nézeteltérés alakul ki –, annál nagyobb az egód. Készen állsz egy nem mindennapi személyiségtesztre? Akkor vedd sorra a legönzőbbek leggyakoribb kijelentéseit!
Ha egoista vagy, akkor általában elzárkózol az új információk elől ahelyett, hogy meghallgatnád őket. Inkább úgy teszel, mintha képben lennél a témával, mert utálod beismerni, hogy nem tudsz valamit, miközben igyekszel nagyon tájékozottnak tűnni.
A magas önbecsüléssel rendelkező emberek nem képesek belátni, hogy ők is hibázhatnak. Őszintén abban a tévhitben élnek, hogy sosem vallanak kudarcot, ezért inkább a másikat okolják a történtekért. Így, ha ez rád is igaz, kifejezetten rosszul érint, ha megkérdőjeleznek téged és a hitelességedet.
Ahelyett, hogy egy igazán segítőkész embernek tüntetnéd fel magadat, aki mindig támaszt nyújt a szeretteinek, azt sugallod, hogy a környezeted szinte képtelen létezni nélküled. Úgy érzed, hogy mindig te adod nekik a legjobb tanácsokat? Akkor valószínűleg túlzott önbizalommal rendelkezel.
A magas egóval rendelkező személyek nagyon gyakran alkalmazzák ezt a mondatot, különösen, ha úgy látják, hogy a saját tapasztalataik és nézőpontjaik mindenki másénál felsőbbrendűek. Így ahelyett, hogy mások véleményét is meghallgatnák egy adott témával kapcsolatban, inkább teljesen elzárkóznak tőle. Te is közéjük tartozol?
Minden lehetőséget megragadsz, hogy megerősítsd a saját felsőbbrendűségedet? Amennyiben úgy kezeled a beszélgetéseket, hogy egyszerűen nyerned kell bennük, és felül kell kerekedned a másikon, az is óriási egóra vall.
