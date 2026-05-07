KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Gizella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egoista személyiségteszt, egy férfi koronával a fején.

Önző vagy önzetlen? Ebből a személyiségtesztből azonnal kiderül, hogy mekkora az egód

önismeret
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 07. 16:45
személyiségtesztteszt
Az önzőség igen komoly negatív tulajdonság, ami a párkapcsolatokra is rányomhatja a bélyegét. Ha kíváncsi vagy arra, mekkora az egód – vagy a párodé –, akkor ez a személyiségteszt neked szól!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Amikor egy férfinak nagy az egója, azt mindig képes a másik tudtára adni, persze a nők sem maradnak el messze tőlük. Ez azonban nagyon negatívan hathat az emberi kapcsolatokra, legyen szó baráti vagy romantikus viszonyról. Ezért ezzel a személyiségteszttel pillanatok alatt felmérheted, hogy milyen erős benned az önimádat.

Személyiségteszt, ami alapján a pasi egoista.
Ebből a személyiségtesztből kiderül, hogy inkább önző vagy önzetlen vagy! / Fotó: Shutterstock
  • Ezzel a személyiségteszttel nagyobb önismeretre tehetsz szert.
  • A túlzott önzőség az emberi kapcsolatokra is rányomhatja a bélyegét.
  • Minél több kijelentést használsz a felsoroltak közül, annál nagyobb az egód.

Egoista személyiségteszt: gyakran hagyják el a szádat ezek a mondatok?

A nagy egóval rendelkező emberek száját gyakran hagyják el bizonyos mondatok, amelyek egyértelműen összefüggésbe hozhatók ezzel a negatív tulajdonsággal. Bár többségük teljesen közömbösen hangzik, mégis magukban rejtik a túlzott önbecsülést. Tehát minél többet hajtogatsz az alábbi mondatok közül – különösen olyan szituációkban, amikor nézeteltérés alakul ki –, annál nagyobb az egód. Készen állsz egy nem mindennapi személyiségtesztre? Akkor vedd sorra a legönzőbbek leggyakoribb kijelentéseit!

„Ezt már tudom...”

Ha egoista vagy, akkor általában elzárkózol az új információk elől ahelyett, hogy meghallgatnád őket. Inkább úgy teszel, mintha képben lennél a témával, mert utálod beismerni, hogy nem tudsz valamit, miközben igyekszel nagyon tájékozottnak tűnni.

„Én nem követem el ezeket a hibákat...”

A magas önbecsüléssel rendelkező emberek nem képesek belátni, hogy ők is hibázhatnak. Őszintén abban a tévhitben élnek, hogy sosem vallanak kudarcot, ezért inkább a másikat okolják a történtekért. Így, ha ez rád is igaz, kifejezetten rosszul érint, ha megkérdőjeleznek téged és a hitelességedet.

A személyiségteszt szerint a párkapcsolatban önzően viselkedő férfi.
A túlzott önzőség az emberi kapcsolatokra is rányomhatja a bélyegét / Fotó: Shutterstock

„Az emberek mindig tőlem várnak tanácsot...”

Ahelyett, hogy egy igazán segítőkész embernek tüntetnéd fel magadat, aki mindig támaszt nyújt a szeretteinek, azt sugallod, hogy a környezeted szinte képtelen létezni nélküled. Úgy érzed, hogy mindig te adod nekik a legjobb tanácsokat? Akkor valószínűleg túlzott önbizalommal rendelkezel.

„Te ezt úgysem értenéd...”

A magas egóval rendelkező személyek nagyon gyakran alkalmazzák ezt a mondatot, különösen, ha úgy látják, hogy a saját tapasztalataik és nézőpontjaik mindenki másénál felsőbbrendűek. Így ahelyett, hogy mások véleményét is meghallgatnák egy adott témával kapcsolatban, inkább teljesen elzárkóznak tőle. Te is közéjük tartozol?

„Mindvégig igazam volt...”

Minden lehetőséget megragadsz, hogy megerősítsd a saját felsőbbrendűségedet? Amennyiben úgy kezeled a beszélgetéseket, hogy egyszerűen nyerned kell bennük, és felül kell kerekedned a másikon, az is óriási egóra vall.

Egy újabb izgalmas személyiségtesztért nézd meg ezt a videót is:

Ezek a személyiségtesztek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu