Önző vagy önzetlen? Ebből a személyiségtesztből azonnal kiderül, hogy mekkora az egód

Amikor egy férfinak nagy az egója, azt mindig képes a másik tudtára adni, persze a nők sem maradnak el messze tőlük. Ez azonban nagyon negatívan hathat az emberi kapcsolatokra, legyen szó baráti vagy romantikus viszonyról. Ezért ezzel a személyiségteszttel pillanatok alatt felmérheted, hogy milyen erős benned az önimádat.

Ebből a személyiségtesztből kiderül, hogy inkább önző vagy önzetlen vagy! / Fotó: Shutterstock

Ezzel a személyiségteszttel nagyobb önismeretre tehetsz szert.

A túlzott önzőség az emberi kapcsolatokra is rányomhatja a bélyegét.

Minél több kijelentést használsz a felsoroltak közül, annál nagyobb az egód.

Egoista személyiségteszt: gyakran hagyják el a szádat ezek a mondatok?

A nagy egóval rendelkező emberek száját gyakran hagyják el bizonyos mondatok, amelyek egyértelműen összefüggésbe hozhatók ezzel a negatív tulajdonsággal. Bár többségük teljesen közömbösen hangzik, mégis magukban rejtik a túlzott önbecsülést. Tehát minél többet hajtogatsz az alábbi mondatok közül – különösen olyan szituációkban, amikor nézeteltérés alakul ki –, annál nagyobb az egód. Készen állsz egy nem mindennapi személyiségtesztre? Akkor vedd sorra a legönzőbbek leggyakoribb kijelentéseit!

„Ezt már tudom...”

Ha egoista vagy, akkor általában elzárkózol az új információk elől ahelyett, hogy meghallgatnád őket. Inkább úgy teszel, mintha képben lennél a témával, mert utálod beismerni, hogy nem tudsz valamit, miközben igyekszel nagyon tájékozottnak tűnni.

„Én nem követem el ezeket a hibákat...”

A magas önbecsüléssel rendelkező emberek nem képesek belátni, hogy ők is hibázhatnak. Őszintén abban a tévhitben élnek, hogy sosem vallanak kudarcot, ezért inkább a másikat okolják a történtekért. Így, ha ez rád is igaz, kifejezetten rosszul érint, ha megkérdőjeleznek téged és a hitelességedet.

A túlzott önzőség az emberi kapcsolatokra is rányomhatja a bélyegét / Fotó: Shutterstock

„Az emberek mindig tőlem várnak tanácsot...”

Ahelyett, hogy egy igazán segítőkész embernek tüntetnéd fel magadat, aki mindig támaszt nyújt a szeretteinek, azt sugallod, hogy a környezeted szinte képtelen létezni nélküled. Úgy érzed, hogy mindig te adod nekik a legjobb tanácsokat? Akkor valószínűleg túlzott önbizalommal rendelkezel.