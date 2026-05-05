Meghalt a népszerű horrorfilmes sztár - most is vizsgálják a halála okát

Szomorú hír rázta meg a horrorfilmek szerelmeseit: elhunyt Jonathan Tiersten, a legendás A halál angyala sztárja.

A színész múlt héten, New Jersey állambeli otthonában halt meg – a hírt testvére, William Tiersten közölte. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, mi okozhatta a halálát. Jonathan Tiersten mindössze 60 éves volt.

Jonathan Tiersten karrierjének legnagyobb dobása 1983-ban jött, amikor megkapta Ricky Thomas szerepét A halál angyala című, azóta kultikussá vált horrorfilmben. A véres nyári tábor története világszerte hatalmas rajongótábort szerzett, Tiersten pedig örökre a műfaj ismert arcává vált.

Később a folytatásokban is visszatért: szerepelt a Return to Sleepaway Camp, valamint a Sleepaway Camp IV: The Survivor című részekben is. A horror iránti szenvedélye egész életében kitartott. Olyan vérfagyasztó produkciókban tűnt fel, mint a The Perfect House, a Terrormesék, a Toilet Zombie Baby Strikes Back vagy a Time's Up.

A The Perfect House című filmben nyújtott sorozatgyilkos-alakításáért három legjobb színész díjat is nyert, és más rangos elismerésre is jelölték – írja a TMZ.