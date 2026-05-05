KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Györgyi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meghalt a népszerű horrorfilmes sztár - most is vizsgálják a halála okát

halálhír
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 05. 17:48
horrorszínész
Gyászolnak a horrorrajongók: 60 éves korában meghalt Jonathan Tiersten, akit a legtöbben A halál angyala kultikus slasherfilmből ismertek.

Szomorú hír rázta meg a horrorfilmek szerelmeseit: elhunyt Jonathan Tiersten, a legendás A halál angyala sztárja.

Elhunyt a horrorfilmes sztár
Elhunyt a horrorfilmes sztár
Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A színész múlt héten, New Jersey állambeli otthonában halt meg – a hírt testvére, William Tiersten közölte. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, mi okozhatta a halálát. Jonathan Tiersten mindössze 60 éves volt.

Elhunyt a népszerű horrorfilmes sztár

Jonathan Tiersten karrierjének legnagyobb dobása 1983-ban jött, amikor megkapta Ricky Thomas szerepét A halál angyala című, azóta kultikussá vált horrorfilmben. A véres nyári tábor története világszerte hatalmas rajongótábort szerzett, Tiersten pedig örökre a műfaj ismert arcává vált.

Később a folytatásokban is visszatért: szerepelt a Return to Sleepaway Camp, valamint a Sleepaway Camp IV: The Survivor című részekben is. A horror iránti szenvedélye egész életében kitartott. Olyan vérfagyasztó produkciókban tűnt fel, mint a The Perfect House, a Terrormesék, a Toilet Zombie Baby Strikes Back vagy a Time's Up.

A The Perfect House című filmben nyújtott sorozatgyilkos-alakításáért három legjobb színész díjat is nyert, és más rangos elismerésre is jelölték – írja a TMZ.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu