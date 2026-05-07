Összetört a világsztár! Jane Fonda szívszorító sorokkal búcsúzott exférjétől

Mély érzelmekkel búcsúzott Jane Fonda volt férjétől. A hollywoodi legenda hosszú és személyes üzenetben emlékezett meg Ted Turnerről, a CNN alapítójáról, aki 87 éves korában hunyt el. A színésznő olyan részleteket is megosztott kapcsolatukról, amelyek eddig nem kerültek nyilvánosságra, és amelyekből kiderül, milyen különleges kötelék fűzte össze őket még a válásuk után is.
A 88 éves színésznő megható sorokkal búcsúzott Ted Turnertől, akivel tíz éven át élt házasságban. Jane Fonda Instagram-oldalán tett közzé egy hosszú bejegyzést, amelyben délceg kalóznak, mélyen romantikus férfinak és ragyogó elmének nevezte volt férjét. A bejegyzés pillanatok alatt bejárta a világsajtót, és rajongók millióit hatotta meg.
Jane Fonda azt írta volt férjéről, hogy teljesen megváltoztatta az életét. Elmondása szerint korábban soha senki nem éreztette vele igazán, hogy szüksége lenne rá, Ted Turner azonban igen. A színésznő szerint volt férje egyszerre volt kemény üzletember és rendkívül érzékeny személy, aki rengeteget tanított neki az életről. Megismertette vele a természet szeretetét, a vitorlázást, a horgászatot, sőt még az üzleti gondolkodást is. Jane Fonda szerint Ted Turner olyan stratéga volt, aki a sarkon túlra is látott, és mindig több lépéssel járt mások előtt.
A színésznő külön kitért arra is, hogy kapcsolatuk a válás után sem romlott meg véglegesen. És bár házasságuk 2001-ben véget ért, azután is megőrizték egymás iránti tiszteletüket és szeretetüket. Jane Fonda korábban többször is kedvenc exférjeként emlegette Ted Turnert, amit most még inkább megerősített az Instagram-oldalára írt búcsú.
Ted Turner neve örökre összeforrt a modern televíziózás történetével. Ő alapította meg 1980-ban a CNN-t, az első 24 órás hírcsatornát, amely gyakorlatilag forradalmasította a globális hírszolgáltatást. A médiamágnás életének utolsó éveit egészségügyi problémák árnyékolták be. Már 2018-ban nyilvánosságra hozta, hogy Lewy-testes demenciával küzd, halálát pedig valószínűleg a betegség különböző szövődményei okozhatták. Ted Turner halálhírét a Turner Enterprises jelentette be.
