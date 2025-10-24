Ön tudja, mi a máig büszke magyar Goldie Hawn keresztneve?

Egy gyönyörű nő, emlékezetes szerepekkel, amilyen egy magyar lehet. Goldie Hawn büszke az ereiben csörgedező magyar vérre, melyre önnön neve is emlékezteti őt a mai napig.
Goldie Hawn Washingtonban született 1945. november 21-én. Szülei Edward Hawn zenész és Laura Steinhoff, magyarországi zsidó származású tánciskola és ékszerbolt tulajdonos volt. Az anyja minden bizonnyal bele akart csempészni némi magyarságot a nevébe, így lett a leány neve Aranka... avagy Goldie, mely ennek az angolosított változata — mondhatjuk akár aranykának is.
Egyesek még csak tipegnek háromévesen, de Goldie Hawn állítólag már ennyi idősen elkezdett balettet gyakorolni, melynek hogyanja nem derült ki, de kíváncsiak lennénk rá. Ennek megfelelően huszonéves korára már profi táncosnak számított, aki a színi egyetem mellett táncot oktatott és esténként go-go táncosként kereste meg a betevőt.
Gyönyörű testével a Playboyban is szerepelt, mint a korszak egyik legjellemzőbb szexszimbóluma.
Színi pályája a hetvenes években kezdett felvirágozni, amikor otthagyta a rudat, hogy filmekben szerepelhessen, kezdve A kaktusz virága című filmmel. Igazi korabeli sztárparádé volt, Walter Matthau és Ingrid Bergman főszereplésével, melyben Goldie Hawn is prominens szerepet kapott. Mit ad isten, a filmért, mint első komolyabb szerepéért, Aranka megkapta a legnagyobb akadémiai elismerést, egy Oscar-díjat és egy Golden Globe-díjat.
Munkája során megannyi nívós filmben szerepelt, a magyaroknak ismerős lehet az Óvakodj a törpétől című filmből, de egyebek között látható volt Meryl Streep és Bruce Willis oldalán a Jól áll neki a halálban, valamint a nemrég elhunyt Diane Keaton és Bette Milder mellett az Elvált nők klubjában. A Goldie Hawn filmekben többnyire bájos, pörgős, extrovertált karaktereket játszott életében, akibe nincs más választásunk, mint beleszeretni.
Goldie Hawn háromszor ment férjhez, ebből a legtartósabb ő számára Kurt Russell, A dolog, a Menekülés New Yorkból és a Nagy zűr kis Kínában sztárja, akivel máig boldog házasságban él. Három gyermeke született, Wyatt Russell, Oliver Hudson és az anyja szépségét öröklő színésznő, Kate Hudson.
Magyar ágú édesanyját kifejezetten szerette, olyannyira hogy 1992-ben még a színészkedést is félrerakta, hogy gondoskodhasson a daganatos beteg Laura Steinhoffról. A törekvés ellenére Steinhoff 1994-ben elhagyta a földi világot, mely után Goldie két évig gyászolt, filmes szerepeket is elutasítva. Az Elvált nők klubja volt az, amiben visszatért.
Aranka a hosszú és eredményes karrierje végén mégis kíváncsi volt családi gyökereire, mely visszahívta őt Európába. 2012-ben Budapestre látogatott, amikor is a filmforgatás mellett családfakutatás reményében nézett körbe országunkban. Az esemény Hajdú Pétert is meglepte, aki a sorsok különös összefonódásában találkozott vele egy étteremben és szelfit is készített vele. Az esetről Twitteren is írt, nagy izgalommal, hogy végre megismerheti családi örökségének ezen részét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.