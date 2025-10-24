Ön tudja, mi a máig büszke magyar Goldie Hawn keresztneve?

Egy gyönyörű nő, emlékezetes szerepekkel, amilyen egy magyar lehet. Goldie Hawn büszke az ereiben csörgedező magyar vérre, melyre önnön neve is emlékezteti őt a mai napig.

A magyar származású Goldie Hawn a mai napig gyönyörű (Fotó: Jeffrey Mayer/JTMPhotos)

Goldie Hawn valódi neve egy igen kedves magyar utalás

Goldie Hawn Washingtonban született 1945. november 21-én. Szülei Edward Hawn zenész és Laura Steinhoff, magyarországi zsidó származású tánciskola és ékszerbolt tulajdonos volt. Az anyja minden bizonnyal bele akart csempészni némi magyarságot a nevébe, így lett a leány neve Aranka... avagy Goldie, mely ennek az angolosított változata — mondhatjuk akár aranykának is.

Egyesek még csak tipegnek háromévesen, de Goldie Hawn állítólag már ennyi idősen elkezdett balettet gyakorolni, melynek hogyanja nem derült ki, de kíváncsiak lennénk rá. Ennek megfelelően huszonéves korára már profi táncosnak számított, aki a színi egyetem mellett táncot oktatott és esténként go-go táncosként kereste meg a betevőt.

Gyönyörű testével a Playboyban is szerepelt, mint a korszak egyik legjellemzőbb szexszimbóluma.

Színi pályája a hetvenes években kezdett felvirágozni, amikor otthagyta a rudat, hogy filmekben szerepelhessen, kezdve A kaktusz virága című filmmel. Igazi korabeli sztárparádé volt, Walter Matthau és Ingrid Bergman főszereplésével, melyben Goldie Hawn is prominens szerepet kapott. Mit ad isten, a filmért, mint első komolyabb szerepéért, Aranka megkapta a legnagyobb akadémiai elismerést, egy Oscar-díjat és egy Golden Globe-díjat.

Munkája során megannyi nívós filmben szerepelt, a magyaroknak ismerős lehet az Óvakodj a törpétől című filmből, de egyebek között látható volt Meryl Streep és Bruce Willis oldalán a Jól áll neki a halálban, valamint a nemrég elhunyt Diane Keaton és Bette Milder mellett az Elvált nők klubjában. A Goldie Hawn filmekben többnyire bájos, pörgős, extrovertált karaktereket játszott életében, akibe nincs más választásunk, mint beleszeretni.

Három gyönyörű nő az Elvált nők klubjában (Fotó: Paramount)

Goldie Hawn háromszor ment férjhez, ebből a legtartósabb ő számára Kurt Russell, A dolog, a Menekülés New Yorkból és a Nagy zűr kis Kínában sztárja, akivel máig boldog házasságban él. Három gyermeke született, Wyatt Russell, Oliver Hudson és az anyja szépségét öröklő színésznő, Kate Hudson.