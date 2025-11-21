Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
80 éves lett Goldie Hawn: a magyar származású világsztár 2025-ben is igazi bombázó – Hihetetlen fotó

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 13:45
Táncoslányként indult a karrierje, rögtön bezsebelte az Oscar-díjat, sosem volt gondja a vetkőzéssel, és a gyerekeiből is sztárszínész lett. Születésnapi cikkünkből minden érdekességet megtudhatsz Goldie Hawn kapcsán.

80. születésnapját ünnepli A kaktusz virága, a Sugarlandi hajtóvadászat, a Benjamin közlegény, az Elvált nők klubja, vagy az Ó, anyám! sztárja, Goldie Hawn. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?

Goldie Hawn a 90-es években is szívdöglesztő volt.
Goldie Hawn fiatalon az egész világot elcsábította, de későbbi filmjeiben is tündöklő szépség maradt (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Goldie Hawn neve magyar származásra utal

Apai oldalról németek és angolok az ősei, az édesanyja pedig Magyarországról kivándorolt zsidók gyermeke. A keresztnevét az édesanyja Aranka nevű testvére után kapta: a Goldie a magyar név angol tükörfordítása. 

Táncoslányként indult a karrierje

Az édesanyja tánciskolát működtetett, így Goldie Hawn már hároméves korában balett- és szteppleckéket vett, tízévesen pedig a Ballet Russe de Monte Carlo társulatnál lépett fel. Később az egyetemet és a drámatagozatot is otthagyta, hogy profi táncos lehessen, és az volt az álma, hogy saját táncstúdiót vezethessen.

Egyből berobbant Hollywoodba

Még táncoslányként kapta meg az első mozifilmes szerepét is 1968-ban, de a következő évben már Walter Matthau és Ingrid Bergman oldalán játszhatott A kaktusz virága című romantikus komédiában. Sőt, a fergeteges alakításáért egyből megkapta a karrierje legnagyobb szakmai elismerését, az Oscar-díjat is. De a saját szerepei közül mégsem ezt, hanem a Spielberg-féle Sugarlandi hajtóvadászatban nyújtott teljesítményét tartja a legtöbbre.

Igazi szexszimbólumnak számított

Hollywoodban eleinte az új Marilyn Monroe-t látták benne, olyan erotikus kisugárzással bírt. Sosem volt szégyenlősnek mondható: a hollywoodi befutása előtt go-go táncosként is dolgozott, később levetkőzött a Playboynak is, és számos filmjében ledobta a textilt.

Goldie Hawn fiatalon szeretett bele Kurt Russellbe.
A Goldie Hawn filmek szexi villantásaiért mindenki odáig volt... főleg Kurt Russell (Fotó: SNAP)

Az egyik legrégebbi hollywoodi álompár tagja

Ehhez pedig még esküvő sem kellett! Goldie Hawn korábban kétszer házasodott, 5-5 évig a színész-rendező Gus Trikonis és a zenész Bill Hudson felesége volt. De már 1983 óta a filmsztár Kurt Russell barátnője, ők a legrégebben együtt lévő hollywoodi álompár, és sohasem házasodtak össze, mondván, így könnyebb fenntartani egy kapcsolat frissességét.

A gyerekeiből is sztár lett

Három gyereke született, kettő a második házasságából, egy Kurt Russeltől. Mindhárman elismert színészek lettek: Oliver Hudson (Egy kapcsolat szabályai, Elválótársak) és Wyatt Russell (Fekete tükör, A Sólyom és a Tél kapitánya) is szépen kapaszkodik felfelé a hollywoodi ranglétrán, ahol Kate Hudson már egészen magasan tartózkodik olyan filmek révén, mint a Majdnem híres, a Hogyan veszítsünk el egy pasit tíz nap alatt, a Tőrbe ejtve: Üveghagyma, vagy az épp a következő hetekben mozikba érkező Song Sung Blue.

Goldie Hawn és Kurt Russell évtizedek óta együtt vannak.
Goldie Hawn párja örökké Kurt Russel marad (Fotó: MGM)

Keleti vallásban hisz

Az édesanyja révén zsidó vallási nevelésben is részesült, de felnőttként másban kezdett el hinni. Buddhistának vallja magát, és erről alkalma volt egyszer magával a Dalai lámával is személyesen beszélgetni.

Nehéz sorsú gyerekeken segít

2003-ban alapította meg a Hawk Foundation nevű jótékonysági szervezetet, ami az azóta eltelt időben komoly intézménnyé nőtte ki magát. Az alapítvány elsősorban a tanulmányaikban igyekszik megadni minden segítséget olyan gyerekek számára, akik hátrányos helyzetből indulnak.

Goldie Hawn a 97. Oscar-gálán is lenyűgöző volt.
Goldie Hawn 2025-ben is gyönyörű (Fotó: MediaPunch)

Könnyen lehet, hogy nem látjuk többet színészkedni

A színészi karrierjében kétszer is tartott hosszabb szünetet. 1992 és 1994 között nem vállalt el semmilyen filmet, mert a haldokló édesanyját gondozta. 2017-ben pedig közel 15 évnyi kihagyás után tért vissza a mozivászonra az Ó, anyám! című komédia kedvéért, aminek főszereplője, Amy Schumer ragaszkodott hozzá, hogy mindenképpen ő játssza a filmbéli anyját. Az utóbbi időben már csak beugrásokat vállalt Kurt Russel karácsonyi filmjeibe (Karácsonyi krónikák 1-2.), de abból is 2020-ban az utolsót. Nagyon könnyen lehet, hogy Goldie Hawnt már nem láthatjuk többet színészkedni.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
