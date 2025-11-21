80 éves lett Goldie Hawn: a magyar származású világsztár 2025-ben is igazi bombázó – Hihetetlen fotó

80. születésnapját ünnepli A kaktusz virága, a Sugarlandi hajtóvadászat, a Benjamin közlegény, az Elvált nők klubja, vagy az Ó, anyám! sztárja, Goldie Hawn. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?
Apai oldalról németek és angolok az ősei, az édesanyja pedig Magyarországról kivándorolt zsidók gyermeke. A keresztnevét az édesanyja Aranka nevű testvére után kapta: a Goldie a magyar név angol tükörfordítása.
Az édesanyja tánciskolát működtetett, így Goldie Hawn már hároméves korában balett- és szteppleckéket vett, tízévesen pedig a Ballet Russe de Monte Carlo társulatnál lépett fel. Később az egyetemet és a drámatagozatot is otthagyta, hogy profi táncos lehessen, és az volt az álma, hogy saját táncstúdiót vezethessen.
Még táncoslányként kapta meg az első mozifilmes szerepét is 1968-ban, de a következő évben már Walter Matthau és Ingrid Bergman oldalán játszhatott A kaktusz virága című romantikus komédiában. Sőt, a fergeteges alakításáért egyből megkapta a karrierje legnagyobb szakmai elismerését, az Oscar-díjat is. De a saját szerepei közül mégsem ezt, hanem a Spielberg-féle Sugarlandi hajtóvadászatban nyújtott teljesítményét tartja a legtöbbre.
Hollywoodban eleinte az új Marilyn Monroe-t látták benne, olyan erotikus kisugárzással bírt. Sosem volt szégyenlősnek mondható: a hollywoodi befutása előtt go-go táncosként is dolgozott, később levetkőzött a Playboynak is, és számos filmjében ledobta a textilt.
Ehhez pedig még esküvő sem kellett! Goldie Hawn korábban kétszer házasodott, 5-5 évig a színész-rendező Gus Trikonis és a zenész Bill Hudson felesége volt. De már 1983 óta a filmsztár Kurt Russell barátnője, ők a legrégebben együtt lévő hollywoodi álompár, és sohasem házasodtak össze, mondván, így könnyebb fenntartani egy kapcsolat frissességét.
Három gyereke született, kettő a második házasságából, egy Kurt Russeltől. Mindhárman elismert színészek lettek: Oliver Hudson (Egy kapcsolat szabályai, Elválótársak) és Wyatt Russell (Fekete tükör, A Sólyom és a Tél kapitánya) is szépen kapaszkodik felfelé a hollywoodi ranglétrán, ahol Kate Hudson már egészen magasan tartózkodik olyan filmek révén, mint a Majdnem híres, a Hogyan veszítsünk el egy pasit tíz nap alatt, a Tőrbe ejtve: Üveghagyma, vagy az épp a következő hetekben mozikba érkező Song Sung Blue.
Az édesanyja révén zsidó vallási nevelésben is részesült, de felnőttként másban kezdett el hinni. Buddhistának vallja magát, és erről alkalma volt egyszer magával a Dalai lámával is személyesen beszélgetni.
2003-ban alapította meg a Hawk Foundation nevű jótékonysági szervezetet, ami az azóta eltelt időben komoly intézménnyé nőtte ki magát. Az alapítvány elsősorban a tanulmányaikban igyekszik megadni minden segítséget olyan gyerekek számára, akik hátrányos helyzetből indulnak.
A színészi karrierjében kétszer is tartott hosszabb szünetet. 1992 és 1994 között nem vállalt el semmilyen filmet, mert a haldokló édesanyját gondozta. 2017-ben pedig közel 15 évnyi kihagyás után tért vissza a mozivászonra az Ó, anyám! című komédia kedvéért, aminek főszereplője, Amy Schumer ragaszkodott hozzá, hogy mindenképpen ő játssza a filmbéli anyját. Az utóbbi időben már csak beugrásokat vállalt Kurt Russel karácsonyi filmjeibe (Karácsonyi krónikák 1-2.), de abból is 2020-ban az utolsót. Nagyon könnyen lehet, hogy Goldie Hawnt már nem láthatjuk többet színészkedni.
