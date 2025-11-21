80 éves lett Goldie Hawn: a magyar származású világsztár 2025-ben is igazi bombázó – Hihetetlen fotó

80. születésnapját ünnepli A kaktusz virága, a Sugarlandi hajtóvadászat, a Benjamin közlegény, az Elvált nők klubja, vagy az Ó, anyám! sztárja, Goldie Hawn. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?

Goldie Hawn fiatalon az egész világot elcsábította, de későbbi filmjeiben is tündöklő szépség maradt (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Goldie Hawn neve magyar származásra utal

Apai oldalról németek és angolok az ősei, az édesanyja pedig Magyarországról kivándorolt zsidók gyermeke. A keresztnevét az édesanyja Aranka nevű testvére után kapta: a Goldie a magyar név angol tükörfordítása.

Táncoslányként indult a karrierje

Az édesanyja tánciskolát működtetett, így Goldie Hawn már hároméves korában balett- és szteppleckéket vett, tízévesen pedig a Ballet Russe de Monte Carlo társulatnál lépett fel. Később az egyetemet és a drámatagozatot is otthagyta, hogy profi táncos lehessen, és az volt az álma, hogy saját táncstúdiót vezethessen.

Egyből berobbant Hollywoodba

Még táncoslányként kapta meg az első mozifilmes szerepét is 1968-ban, de a következő évben már Walter Matthau és Ingrid Bergman oldalán játszhatott A kaktusz virága című romantikus komédiában. Sőt, a fergeteges alakításáért egyből megkapta a karrierje legnagyobb szakmai elismerését, az Oscar-díjat is. De a saját szerepei közül mégsem ezt, hanem a Spielberg-féle Sugarlandi hajtóvadászatban nyújtott teljesítményét tartja a legtöbbre.

Igazi szexszimbólumnak számított

Hollywoodban eleinte az új Marilyn Monroe-t látták benne, olyan erotikus kisugárzással bírt. Sosem volt szégyenlősnek mondható: a hollywoodi befutása előtt go-go táncosként is dolgozott, később levetkőzött a Playboynak is, és számos filmjében ledobta a textilt.

A Goldie Hawn filmek szexi villantásaiért mindenki odáig volt... főleg Kurt Russell (Fotó: SNAP)

Az egyik legrégebbi hollywoodi álompár tagja

Ehhez pedig még esküvő sem kellett! Goldie Hawn korábban kétszer házasodott, 5-5 évig a színész-rendező Gus Trikonis és a zenész Bill Hudson felesége volt. De már 1983 óta a filmsztár Kurt Russell barátnője, ők a legrégebben együtt lévő hollywoodi álompár, és sohasem házasodtak össze, mondván, így könnyebb fenntartani egy kapcsolat frissességét.

A gyerekeiből is sztár lett

Három gyereke született, kettő a második házasságából, egy Kurt Russeltől. Mindhárman elismert színészek lettek: Oliver Hudson (Egy kapcsolat szabályai, Elválótársak) és Wyatt Russell (Fekete tükör, A Sólyom és a Tél kapitánya) is szépen kapaszkodik felfelé a hollywoodi ranglétrán, ahol Kate Hudson már egészen magasan tartózkodik olyan filmek révén, mint a Majdnem híres, a Hogyan veszítsünk el egy pasit tíz nap alatt, a Tőrbe ejtve: Üveghagyma, vagy az épp a következő hetekben mozikba érkező Song Sung Blue.