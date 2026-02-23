Goldie Hawn és Kurt Russell közös életük legnagyobb döntése előtt állnak

Úgy tűnik, igaz a régi mondás: „Soha ne mondd, hogy soha!” Kurt Russell és Goldie Hawn először 1966-ban találkozott egymással, de csak 1984-ben, a Második műszak című első közös filmjük forgatása óta lettek egy pár. Azóta viszont elválaszthatatlanok, a friss hírek szerint mégis csupán mostanában beszélgettek közös életükben először igazán komolyan a házasság gondolatáról. Több mint négy évtizednyi együttlét után tehát oltár elé lépnének!

Goldie Hawn és Kurt Russell: Életük legnagyobb döntése előtt állnak (Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images)

Goldie Hawn menyasszony lesz 40 év után

Mindig azzal szoktak viccelődni, hogy az ő esetükben a házasság hiánya a hosszú életük titka

– mondta egy közeli barátjuk a radaronline.com-nak. „Ám mostanában elkezdték ugratni egymást, olyanokat mondogatva, hogy „most vagy soha!”

És az időzítés tökéletesebb nem is lehetne. A 80 éves Hawn és Russell egy hatalmas bulit tervez Kurt március közepére eső 75. születésnapjára, amit egybekötnének egy külföldi esküvővel is.

„Sok-sok éve imádnak Görögországba járni és a Földközi-tengeren hajókázni” – folytatta a forrás. „Erre a közelgő, duplán különleges utazásra most szeretnék magukkal vinni az összes gyereküket (Oliver Hudsont, Kate Hudsont, Boston Russellt és Wyatt Russellt), összes menyüket, vejüket, unokájukat és a legközelebbi barátaikat is. Ehhez egy szuper óriásjacht bérlését tervezik. Ez egy remek szülinapi összejövetel lesz minden szerettük számára, és egyúttal tökéletes alkalom egy diszkrét, meghitt esküvőre is, amire egy ideje már ők is vágynak. Állítólag azt szeretnék, ha az esküvői szertartást a tengerparton, mezítláb a homokban tartanák meg, a táncos-vacsorás lagzit pedig utána már a hajó fedélzetén. Kurt és Goldie izgatottan számolja a napokat az indulásig, megint olyanok, mintha újra fiatal szerelmesek lennének. Folyton flörtölnek egymással, sokat nevetnek, csókolóznak – egyszerűen imádnivalók!” - írja a hot! magazin.