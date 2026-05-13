Második gyerekével várandós a Ginny és Georgia sztárja: "Már megint itt tartunk..."

Örömhírt jelentett be a népszerű Netflix-sorozat, a Ginny és Georgia egyik főszereplője. Brianne Howey, aki Georgia Millert alakítja a világsikerű szériában, második gyermekét várja. A színésznő anyák napján osztotta meg a hírt rajongóival, a bejelentés pedig pillanatok alatt bejárta az internetet.

sztárja második gyermekét várja férjétől Matt Zieringtől

Brianne Howey Instagram oldalán jelentette be az örömhírt

Instagram oldalán jelentette be az örömhírt A 36 éves színésznő korábban már bevallotta, hogy az anyaság segített neki jobban megérteni a sorozatban szereplő karakterét.

A Ginny és Georgia főszereplője az amerikai anyák napján jelentette be, hogy második gyermekét várja. Brianne Howey Instagram oldalán osztotta meg az örömhírt. A bejegyzésben egy cuki, pocakos képet tett ki, amihez ennyit írt::

Már megint itt tartunk! Boldog anyák napját!

A posztot percek alatt elárasztották a gratulációk rajongóktól, kollégáktól és hírességektől egyaránt. Még a sorozat showrunnere, Debra J. Fisher is kommentelt a kép alá:

Nagyon jól áll neked a második baba!

Brianne Howey-t megváltoztatta az anyaság

A színésznő és Matt 2021-ben házasodtak össze egy meghitt kaliforniai esküvőn, amelyen csak a közeli barátok és családtagok vettek részt. Két évvel később pedig megszületett első közös gyermekük, egy kislány. A Ginny és Georgia sztárja pedig később bevallotta, hogy saját anyai tapasztalatai még hitelesebbé tették sorozatbeli karakterét, ugyanis első gyermeke születése után teljesen más szemmel kezdte nézni Georgia bizonyos jeleneteit, és sokkal jobban megértette karaktere működését.

Ginny és Georgia visszatér: készül az új évad

A mostani várandósság híre azonban találgatásokat indított el a sorozat jövőjével kapcsolatban. A rajongók kíváncsian várják, hogyan egyezteti majd össze a színésznő a Ginny és Georgia 4. évadának forgatásait a második gyermeke érkezésével. És bár a Netflix egyelőre nem jelentette be hivatalosan, mikor érkezik a következő évad, az már biztos, hogy gyártás alatt van és Brianne Howey visszatér Georgia szerepében.