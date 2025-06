Felháborodott rajongók: 4 sorozat, ami sokkoló véget ért

A Ginny és Georgia harmadik évada sokkoló fordulatokkal zárult. Az internet felrobbant, a rajongók különböző fórumokon hosszas vitákat folytatnak a következő évad lehetséges kimeneteleiről. Ezzel kapcsolatban összegyűjtöttünk négy olyan sorozatot, melyek lezárása mind a mai napig megosztja a közönséget. Lehetséges, hogy a jövőben a Ginny és Georgia is felkerülhet majd erre a listára? Figyelem, a cikk spoilereket tartalmaz!

A Ginny és Georgia évadzárója nem mentes a váratlan fordulatoktól (Fotó: IMDB)

Ginny és Georgia sorozattörténelmet írhat

Az eddigi évadok sem voltak híján a drámai fordulatoknak, a harmadik viszont emelte a tétet. Ha az alkotók így folytatják, minden esély megvan rá, hogy a Ginny és Georgia is felkerüljön az alábbi listára, ahol a legfordulatosabb lezárású sorozatokat tartjuk számon.

Így jártam anyátokkal

Az idén húszéves szituációs komédia egy baráti társaság mindennapjairól szól. De közülük is leginkább Tedről (Josh Radnor), aki kétségbeesetten keresi a Nagy Őt. A történet kerete, hogy Ted évekkel később elmeséli a gyerekeinek, mi minden vezette el odáig, hogy találkozzon az édesanyjukkal. Csak az utolsó évadban ismerjük meg az anyát, ez sokaknál eleve kiverte a biztosítékot. Amilyen sokáig építkezik ez a szál, olyan gyorsan véget is ér, ugyanis az anya meghal, Ted pedig néhány év elteltével ismét Robin (Cobie Smulders) mellett köt ki, akivel folyamatos se veled, se nélküled kapcsolatban volt a kilenc évad alatt. A történet zárlata olyannyira felháborította a rajongókat, hogy az interneten felbukkantak videók alternatív befejezésekről is.

Az Így jártam anyátokkal szereplői (Fotó: Imdb)

Dexter

A Dexter is lassacskán húszéves lesz. Főszereplőnk, Dexter Morgan (Michael C. Hall) a Miami Rendőrségnél dolgozik vérmintaelemző szakértőként. Ez a hivatalos polgári foglalkozása, amit azonban senki sem tud róla, hogy „másodállásban” sorozatgyilkos, aki gyilkosokat és bűnözőket tesz el láb alól. Az évadok során rendkívüli karakterfejlődésen megy keresztül, megismerjük belső világát, vívódásait, és gyilkos természete ellenére szimpatizálunk vele. A rajongók felháborodásának oka, hogy a sorozat záróepizódjában látszólag minden eddigi fejlődés megy a kukába. A netes fórumokon a mai napig egyezményes az ítélet: ennél a befejezésnél bármi jobb lett volna.